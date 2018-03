Додано: Чет 22 бер, 2018 20:28

Між іншим, Роберто стверджує, що, всупереч поширеній думці, Біткойн був створений американським урядом, а не таємничим Сатоши Накамото. Саме тому він не може використовувати вже існуючі криптовалюти і створює власну: «Світ зрозуміє, що це вони його створили. І коли прийде це усвідомлення, вже буде занадто пізно, ЦРУ зіллє всі свої монети, що знищить цінність Біткойна».

Роберто дивиться в майбутнє з оптимізмом. Бізнесмен стверджує, що більшість доступних в даний час криптовалют є шахрайськими проектами, і клянеться, що його DDX залишиться, коли інші впадуть.



«Ви можете триматися за свої непотрібні монети», – каже Ескобар в книзі. «Тримайте Ethereum, тримайте TRON, тримайте Ripple, тримайте Біткойн. Побачите, що станеться. Всі вони будуть дорівнювати нулю, або близько того. Але не моя монета. Тому що моя монета – це робота всього мого життя!».

"Біткойн Ескобара": Брат найвідомішого в світі наркобарона запускає свою криптовалютуНовий токен обіцяє стати більш швидкою і простою альтернативою Біткойну. В даний час інвестиційна фірма Роберто, Escobar Inc, працює над початковою пропозицією монет (ICO), де користувачі можуть придбати токен зі знижкою 96%: замість $50 придбати монету за $2.На офіційному веб-сайті Diet Bitcoin йдеться, що емісія токенів становить 1 000 000 DDX і буде випущена в три етапи: 300 000 DDX будуть продані за ціною 50 доларів США (в даний час завдяки знижці ця ціна становить 2 долари), наступні 300 000 коштуватимуть 100 доларів за монету, а решта 400 000 будуть оцінені в 1000 доларів США.За словами виконавчого директора Escobar Inc Даніеля Рейтберга, кожен просто зобов’язаний відвідати сайт проекту і купити токени: «Кожен, хто дізнався про реліз, просто зобов’язаний перейти на сайті купити стільки DDX, скільки зможе собі дозволити. В результаті Diet Bitcoin зрівняється з Біткойном. Різниця лише в тому, що зараз він в 4000 разів дешевший».«Чому ви купуєте Біткойн, у якого немає справжньої команди? Ми в Escobar Inc зобов’язуємося повністю підтримувати Diet Bitcoin і щодня стежити за тим, що з ним відбувається».Варто зазначити, що форки Біткойна не є чимось новим: існує програмне забезпечення, яке дозволяє практично кожному зробити це в кілька кліків. Саме тому радимо бути обережними з інвестиціями в DDX.Крім нової криптовалюти, Ескобар також випустив книгу під назвою “Біткойн Пабло Ескобара”, яка пояснює його порив створити власну монету. Ця “рідкісна” література доступна для купівлі на Amazon за $8, але ви також можете отримати безкоштовний примірник на офіційному сайті Diet Bitcoin.Ну що ж, подивимося наскільки успішним буде Diet Bitcoin, але