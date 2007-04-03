Кому должно то?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:35
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:27
Сноуден назвал главный изъян биткоина
Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке широкомасштабную программу слежки, проводимую американским Агентством национальной безопасности, назвал главный недостаток биткоина. По его мнению, это не ограниченная пропускная способность, а публичный реестр.
В начале марта Сноуден через веб-камеру обратился к участникам мероприятия Blockstack в Берлине. Он впервые публично в подробностях изложил свои взгляды на развивающуюся технологию. Согласившись с тем, что биткоин просуществует значительное время, Сноуден заявил: он не верит, что «биткоин будет существовать всегда».
В частности, Сноуден сказал:
Все фокусируются на ограниченной пропускной способности, считая её главным недостатком, однако биткоину присущ гораздо более серьёзный и стойкий структурный изъян в виде публичного реестра.
Далее разоблачитель заметил, что существующий механизм блокчейна сталкивается с проблемой: невозможно достичь баланса между записью и хранением истории всех транзакций и масштабированием способности по их обработке:
Это несовместимо с созданием надёжного механизма торговли, поскольку невозможно хранить пожизненную историю покупок всех участников, обеспечивая всех доступом ко всем взаимодействиям, и иметь при этом работающую систему заметных масштабов.
Отвечая на вопрос о личных предпочтениях в мире криптовалют, Сноуден сказал:
Я уже говорил и повторю, что сейчас меня больше всего интересует Zcash, поскольку её параметры приватности действительно уникальны. Но мы видим, как к этому идут и многие другие проекты. Я думаю, что это позитивное явление.
Кроме того, Сноуден выразил озабоченность тем фактом, что публичный реестр, документирующий всю историю транзакций, может заинтересовать не только широкий круг пользователей, но и власти, которые, возможно, захотят объявить эту технологию вне закона.
Эта мысль Сноудена перекликается с сообщениями об утечках данных от 21 марта, указывающих на то, что АНБ с его широкими техническими возможностями может отслеживать не только блокчейн-реестр, но и отдельных пользователей биткоина.
Ранее Сноуден рассуждал о том, что с помощью криптовалютных технологий диктаторы могут реализовывать государственные проекты, такие как токен Petro, недавно выпущенный венесуэльскими властями.
Отвечая на вопрос, не боится ли он, что технология блокчейн может попасть в руки «диктаторов, органов власти и коррупционеров», Сноуден сказал:
Вопрос не в том, может ли она попасть в их руки, а в том, когда это случится. Вопрос в том, как нам создать конкурирующие системы, которые будут настолько привлекательны, что их оценит глобальное сообщество пользователей, а правительства, стремящиеся противопоставить им собственные схемы, просто не сумеют эти системы запретить.
Востаннє редагувалось jump в Чет 22 бер, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:28
"Біткойн Ескобара": Брат найвідомішого в світі наркобарона запускає свою криптовалюту
Новий токен обіцяє стати більш швидкою і простою альтернативою Біткойну. В даний час інвестиційна фірма Роберто, Escobar Inc, працює над початковою пропозицією монет (ICO), де користувачі можуть придбати токен зі знижкою 96%: замість $50 придбати монету за $2.
На офіційному веб-сайті Diet Bitcoin йдеться, що емісія токенів становить 1 000 000 DDX і буде випущена в три етапи: 300 000 DDX будуть продані за ціною 50 доларів США (в даний час завдяки знижці ця ціна становить 2 долари), наступні 300 000 коштуватимуть 100 доларів за монету, а решта 400 000 будуть оцінені в 1000 доларів США.
За словами виконавчого директора Escobar Inc Даніеля Рейтберга, кожен просто зобов’язаний відвідати сайт проекту і купити токени: «Кожен, хто дізнався про реліз, просто зобов’язаний перейти на сайт
«Чому ви купуєте Біткойн, у якого немає справжньої команди? Ми в Escobar Inc зобов’язуємося повністю підтримувати Diet Bitcoin і щодня стежити за тим, що з ним відбувається».
Варто зазначити, що форки Біткойна не є чимось новим: існує програмне забезпечення, яке дозволяє практично кожному зробити це в кілька кліків. Саме тому радимо бути обережними з інвестиціями в DDX.
Крім нової криптовалюти, Ескобар також випустив книгу під назвою “Біткойн Пабло Ескобара”, яка пояснює його порив створити власну монету. Ця “рідкісна” література доступна для купівлі на Amazon за $8, але ви також можете отримати безкоштовний примірник на офіційному сайті Diet Bitcoin.
Між іншим, Роберто стверджує, що, всупереч поширеній думці, Біткойн був створений американським урядом, а не таємничим Сатоши Накамото. Саме тому він не може використовувати вже існуючі криптовалюти і створює власну: «Світ зрозуміє, що це вони його створили. І коли прийде це усвідомлення, вже буде занадто пізно, ЦРУ зіллє всі свої монети, що знищить цінність Біткойна».
Ну що ж, подивимося наскільки успішним буде Diet Bitcoin, але Роберто дивиться в майбутнє з оптимізмом. Бізнесмен стверджує, що більшість доступних в даний час криптовалют є шахрайськими проектами, і клянеться, що його DDX залишиться, коли інші впадуть.
«Ви можете триматися за свої непотрібні монети», – каже Ескобар в книзі. «Тримайте Ethereum, тримайте TRON, тримайте Ripple, тримайте Біткойн. Побачите, що станеться. Всі вони будуть дорівнювати нулю, або близько того. Але не моя монета. Тому що моя монета – це робота всього мого життя!».
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:31
Стартовало ICO венесуэльской криптовалюты
На ICO будет размещено 100 млн Petro, из которых 82,4 млн были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Планируется, что 44% из этих 82,4 млн Petro будут доступны для частной предпродажи и первичного публичного предложения, 38,4% — могут купить частные лица, а 17,6% оставят для управления криптовалютами Венесуэлы.
Заявки на покупку криптовалюты были поданы из 127 стран, в том числе Афганистана, Аргентины, Бразилии, Боливии, России, США, Франции, Японии и Китая, на сумму $5 млн.
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Оп-по.
U.S. Treasury Plans to Add Cryptocurrency Addresses to the SDN List
Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:28
Сноуден свистел бы поменьше, сошёл бы за умного. Зек основан на битковом коде со всеми вытекающими преимуществами и недостатками. Подписи zk-SNARK в несколько раз длиннее битковых и верифицируются существенно дольше. Вне закона скорее объявят именно Зек, чем Биток. Что касается истории, никто не заставляет пользоваться одним адресом всю жизнь.
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