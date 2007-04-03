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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1082108310841085

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Золото, если это действительно золото, не должно дешеветь на ровном месте.


Кому должно то?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:35

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Золото, если это действительно золото, не должно дешеветь на ровном месте.


Кому должно то?

Адептам уверовавшим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:27

Сноуден назвал главный изъян биткоина

Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке широкомасштабную программу слежки, проводимую американским Агентством национальной безопасности, назвал главный недостаток биткоина. По его мнению, это не ограниченная пропускная способность, а публичный реестр.

В начале марта Сноуден через веб-камеру обратился к участникам мероприятия Blockstack в Берлине. Он впервые публично в подробностях изложил свои взгляды на развивающуюся технологию. Согласившись с тем, что биткоин просуществует значительное время, Сноуден заявил: он не верит, что «биткоин будет существовать всегда».

В частности, Сноуден сказал:

Все фокусируются на ограниченной пропускной способности, считая её главным недостатком, однако биткоину присущ гораздо более серьёзный и стойкий структурный изъян в виде публичного реестра.

Далее разоблачитель заметил, что существующий механизм блокчейна сталкивается с проблемой: невозможно достичь баланса между записью и хранением истории всех транзакций и масштабированием способности по их обработке:

Это несовместимо с созданием надёжного механизма торговли, поскольку невозможно хранить пожизненную историю покупок всех участников, обеспечивая всех доступом ко всем взаимодействиям, и иметь при этом работающую систему заметных масштабов.

Отвечая на вопрос о личных предпочтениях в мире криптовалют, Сноуден сказал:

Я уже говорил и повторю, что сейчас меня больше всего интересует Zcash, поскольку её параметры приватности действительно уникальны. Но мы видим, как к этому идут и многие другие проекты. Я думаю, что это позитивное явление.

Кроме того, Сноуден выразил озабоченность тем фактом, что публичный реестр, документирующий всю историю транзакций, может заинтересовать не только широкий круг пользователей, но и власти, которые, возможно, захотят объявить эту технологию вне закона.

Эта мысль Сноудена перекликается с сообщениями об утечках данных от 21 марта, указывающих на то, что АНБ с его широкими техническими возможностями может отслеживать не только блокчейн-реестр, но и отдельных пользователей биткоина.

Ранее Сноуден рассуждал о том, что с помощью криптовалютных технологий диктаторы могут реализовывать государственные проекты, такие как токен Petro, недавно выпущенный венесуэльскими властями.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что технология блокчейн может попасть в руки «диктаторов, органов власти и коррупционеров», Сноуден сказал:

Вопрос не в том, может ли она попасть в их руки, а в том, когда это случится. Вопрос в том, как нам создать конкурирующие системы, которые будут настолько привлекательны, что их оценит глобальное сообщество пользователей, а правительства, стремящиеся противопоставить им собственные схемы, просто не сумеют эти системы запретить.
Востаннє редагувалось jump в Чет 22 бер, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:28

"Біткойн Ескобара": Брат найвідомішого в світі наркобарона запускає свою криптовалюту




Новий токен обіцяє стати більш швидкою і простою альтернативою Біткойну. В даний час інвестиційна фірма Роберто, Escobar Inc, працює над початковою пропозицією монет (ICO), де користувачі можуть придбати токен зі знижкою 96%: замість $50 придбати монету за $2.

На офіційному веб-сайті Diet Bitcoin йдеться, що емісія токенів становить 1 000 000 DDX і буде випущена в три етапи: 300 000 DDX будуть продані за ціною 50 доларів США (в даний час завдяки знижці ця ціна становить 2 долари), наступні 300 000 коштуватимуть 100 доларів за монету, а решта 400 000 будуть оцінені в 1000 доларів США.

За словами виконавчого директора Escobar Inc Даніеля Рейтберга, кожен просто зобов’язаний відвідати сайт проекту і купити токени: «Кожен, хто дізнався про реліз, просто зобов’язаний перейти на сайт http://www.dietbitcoinICO.org і купити стільки DDX, скільки зможе собі дозволити. В результаті Diet Bitcoin зрівняється з Біткойном. Різниця лише в тому, що зараз він в 4000 разів дешевший».

«Чому ви купуєте Біткойн, у якого немає справжньої команди? Ми в Escobar Inc зобов’язуємося повністю підтримувати Diet Bitcoin і щодня стежити за тим, що з ним відбувається».

Варто зазначити, що форки Біткойна не є чимось новим: існує програмне забезпечення, яке дозволяє практично кожному зробити це в кілька кліків. Саме тому радимо бути обережними з інвестиціями в DDX.

Крім нової криптовалюти, Ескобар також випустив книгу під назвою “Біткойн Пабло Ескобара”, яка пояснює його порив створити власну монету. Ця “рідкісна” література доступна для купівлі на Amazon за $8, але ви також можете отримати безкоштовний примірник на офіційному сайті Diet Bitcoin.

Між іншим, Роберто стверджує, що, всупереч поширеній думці, Біткойн був створений американським урядом, а не таємничим Сатоши Накамото. Саме тому він не може використовувати вже існуючі криптовалюти і створює власну: «Світ зрозуміє, що це вони його створили. І коли прийде це усвідомлення, вже буде занадто пізно, ЦРУ зіллє всі свої монети, що знищить цінність Біткойна».

Ну що ж, подивимося наскільки успішним буде Diet Bitcoin, але Роберто дивиться в майбутнє з оптимізмом. Бізнесмен стверджує, що більшість доступних в даний час криптовалют є шахрайськими проектами, і клянеться, що його DDX залишиться, коли інші впадуть.

«Ви можете триматися за свої непотрібні монети», – каже Ескобар в книзі. «Тримайте Ethereum, тримайте TRON, тримайте Ripple, тримайте Біткойн. Побачите, що станеться. Всі вони будуть дорівнювати нулю, або близько того. Але не моя монета. Тому що моя монета – це робота всього мого життя!». :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:31

Стартовало ICO венесуэльской криптовалюты

На ICO будет размещено 100 млн Petro, из которых 82,4 млн были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Планируется, что 44% из этих 82,4 млн Petro будут доступны для частной предпродажи и первичного публичного предложения, 38,4% — могут купить частные лица, а 17,6% оставят для управления криптовалютами Венесуэлы.

Заявки на покупку криптовалюты были поданы из 127 стран, в том числе Афганистана, Аргентины, Бразилии, Боливии, России, США, Франции, Японии и Китая, на сумму $5 млн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Оп-по.

U.S. Treasury Plans to Add Cryptocurrency Addresses to the SDN List

https://news.bitcoin.com/u-s-treasury-p ... -sdn-list/
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:28

  jump написав:Отвечая на вопрос о личных предпочтениях в мире криптовалют, Сноуден сказал:

Я уже говорил и повторю, что сейчас меня больше всего интересует Zcash, поскольку её параметры приватности действительно уникальны. Но мы видим, как к этому идут и многие другие проекты. Я думаю, что это позитивное явление.

Кроме того, Сноуден выразил озабоченность тем фактом, что публичный реестр, документирующий всю историю транзакций, может заинтересовать не только широкий круг пользователей, но и власти, которые, возможно, захотят объявить эту технологию вне закона.

Сноуден свистел бы поменьше, сошёл бы за умного. Зек основан на битковом коде со всеми вытекающими преимуществами и недостатками. Подписи zk-SNARK в несколько раз длиннее битковых и верифицируются существенно дольше. Вне закона скорее объявят именно Зек, чем Биток. Что касается истории, никто не заставляет пользоваться одним адресом всю жизнь.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вы, ребята, можете постить здесь много окуенных новостей, но, пока, ничего не помогает. Крыпторынок сползает вниз. Обезбашенные хомяки закончились, а инвестфонды со своими триллионами баксов, видимо, до сих пор не могут пройти верификацию на битфиннексах: совет директоров не помещается на групповое селфи с бумажкой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати, я уже месяца 2.5 точно нигде не слышал и не встречал в новостях упоминания апостолов: Виталика Бутерина, Роджера Вера и прочих, чьи фамилии наводняли новостную ленту всю вторую половину прошлого года. Про Винклвоссов давно ничего не слышно. Где они? Куда пропали?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:14

  airmax78 написав:Кстати, я уже месяца 2.5 точно нигде не слышал и не встречал в новостях упоминания апостолов: Виталика Бутерина, Роджера Вера и прочих, чьи фамилии наводняли новостную ленту всю вторую половину прошлого года. Про Винклвоссов давно ничего не слышно. Где они? Куда пропали?

Так они ж лохам свои фантики слили. Тот же Чарли Ли сам признался, что продал свое же детище монеты лайта по $350
Zebra
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