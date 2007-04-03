Додано: Чет 22 бер, 2018 20:27

Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке широкомасштабную программу слежки, проводимую американским Агентством национальной безопасности, назвал главный недостаток биткоина. По его мнению, это не ограниченная пропускная способность, а публичный реестр.



В начале марта Сноуден через веб-камеру обратился к участникам мероприятия Blockstack в Берлине. Он впервые публично в подробностях изложил свои взгляды на развивающуюся технологию. Согласившись с тем, что биткоин просуществует значительное время, Сноуден заявил: он не верит, что «биткоин будет существовать всегда».



В частности, Сноуден сказал:



Все фокусируются на ограниченной пропускной способности, считая её главным недостатком, однако биткоину присущ гораздо более серьёзный и стойкий структурный изъян в виде публичного реестра.



Далее разоблачитель заметил, что существующий механизм блокчейна сталкивается с проблемой: невозможно достичь баланса между записью и хранением истории всех транзакций и масштабированием способности по их обработке:



Это несовместимо с созданием надёжного механизма торговли, поскольку невозможно хранить пожизненную историю покупок всех участников, обеспечивая всех доступом ко всем взаимодействиям, и иметь при этом работающую систему заметных масштабов.



Отвечая на вопрос о личных предпочтениях в мире криптовалют, Сноуден сказал:



Я уже говорил и повторю, что сейчас меня больше всего интересует Zcash, поскольку её параметры приватности действительно уникальны. Но мы видим, как к этому идут и многие другие проекты. Я думаю, что это позитивное явление.



Кроме того, Сноуден выразил озабоченность тем фактом, что публичный реестр, документирующий всю историю транзакций, может заинтересовать не только широкий круг пользователей, но и власти, которые, возможно, захотят объявить эту технологию вне закона.



Эта мысль Сноудена перекликается с сообщениями об утечках данных от 21 марта, указывающих на то, что АНБ с его широкими техническими возможностями может отслеживать не только блокчейн-реестр, но и отдельных пользователей биткоина.



Ранее Сноуден рассуждал о том, что с помощью криптовалютных технологий диктаторы могут реализовывать государственные проекты, такие как токен Petro, недавно выпущенный венесуэльскими властями.



Отвечая на вопрос, не боится ли он, что технология блокчейн может попасть в руки «диктаторов, органов власти и коррупционеров», Сноуден сказал:



Вопрос не в том, может ли она попасть в их руки, а в том, когда это случится. Вопрос в том, как нам создать конкурирующие системы, которые будут настолько привлекательны, что их оценит глобальное сообщество пользователей, а правительства, стремящиеся противопоставить им собственные схемы, просто не сумеют эти системы запретить.