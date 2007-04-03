Плохо ищешь, вот 2 последние.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Плохо ищешь, вот 2 последние.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:14
Ну это не то. По первой ссылке - это вообще какой-то криптоблог, где не о Виталике, а сам Виталик о чем-то своем. По второй - специализированный ресурс.
Я же за 2017й год, уже привык открывать новостную ленту и чтобы там только и мелькало: Виталик Бутерин, Роджер Вер, Чарли Ли, братья Винклвоссы, биткоин, биткоин, биткоин.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Виталик пишет, как будет работать PoS на эфире, а ты говоришь "о чем-то своем".
И это я тебе по последнему скинул, там десятки новостей по каждому из тех, кого ты указал.
Просто сюда нельзя линковать каналы из Телеги, поэтому сам ищи.
Востаннє редагувалось killerbean в П'ят 23 бер, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:24
Прям таки все по $350? Пруф будет или лишь бы ляпнуть как обычно?
Честно говоря, девелопер из него посредственный. Только копи-пастить из биткового репо умеет да постить всякую фигню в Твиттер. Даже Скрипт не его разработка. Он его копи-пастнул как и всё остальное.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:35
Каналы в телеге, криптоновостные сайты и т.п. - это все ваше криптоподполье, широко известное в узких кругах. Обычные люди их не читают и не видят. А цель крипты - это ж мировая гегемония - войти в жизнь каждого. И, по крайней мере, в части хайпа, одно время у нее это получалось. А сейчас все затихло, слава Богу. Интересно надолго ли.
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