RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1084108510861087>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Где они? Куда пропали?


Плохо ищешь, вот 2 последние.

https://ethresear.ch/t/a-simple-and-pri ... -fees/1455

https://news.bitcoin.com/pr-breaking-ro ... community/
killerbean
 
Повідомлень: 821
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:14

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Где они? Куда пропали?


Плохо ищешь, вот 2 последние.

https://ethresear.ch/t/a-simple-and-pri ... -fees/1455

https://news.bitcoin.com/pr-breaking-ro ... community/

Ну это не то. По первой ссылке - это вообще какой-то криптоблог, где не о Виталике, а сам Виталик о чем-то своем. По второй - специализированный ресурс.
Я же за 2017й год, уже привык открывать новостную ленту и чтобы там только и мелькало: Виталик Бутерин, Роджер Вер, Чарли Ли, братья Винклвоссы, биткоин, биткоин, биткоин.
airmax78
 
Повідомлень: 24104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Ну это не то. По первой ссылке - это вообще какой-то криптоблог, где не о Виталике, а сам Виталик о чем-то своем


Виталик пишет, как будет работать PoS на эфире, а ты говоришь "о чем-то своем".

И это я тебе по последнему скинул, там десятки новостей по каждому из тех, кого ты указал.

Просто сюда нельзя линковать каналы из Телеги, поэтому сам ищи.
Востаннє редагувалось killerbean в П'ят 23 бер, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
killerbean
 
Повідомлень: 821
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:24

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Кстати, я уже месяца 2.5 точно нигде не слышал и не встречал в новостях упоминания апостолов: Виталика Бутерина, Роджера Вера и прочих, чьи фамилии наводняли новостную ленту всю вторую половину прошлого года. Про Винклвоссов давно ничего не слышно. Где они? Куда пропали?

Так они ж лохам свои фантики слили. Тот же Чарли Ли сам признался, что продал свое же детище монеты лайта по $350

Прям таки все по $350? Пруф будет или лишь бы ляпнуть как обычно?

https://twitter.com/satoshilite/status/ ... 3588525056

Честно говоря, девелопер из него посредственный. Только копи-пастить из биткового репо умеет да постить всякую фигню в Твиттер. Даже Скрипт не его разработка. Он его копи-пастнул как и всё остальное.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 524
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:35

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Ну это не то. По первой ссылке - это вообще какой-то криптоблог, где не о Виталике, а сам Виталик о чем-то своем


Виталик пишет, как будет работать PoS на эфире, а ты говоришь "о чем-то своем".

И это я тебе по последнему скинул, там десятки новостей по каждому из тех, кого ты указал.

Просто сюда нельзя линковать каналы из Телеги, поэтому сам ищи.

Каналы в телеге, криптоновостные сайты и т.п. - это все ваше криптоподполье, широко известное в узких кругах. Обычные люди их не читают и не видят. А цель крипты - это ж мировая гегемония - войти в жизнь каждого. И, по крайней мере, в части хайпа, одно время у нее это получалось. А сейчас все затихло, слава Богу. Интересно надолго ли.
airmax78
 
Повідомлень: 24104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:39

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Кстати, я уже месяца 2.5 точно нигде не слышал и не встречал в новостях упоминания апостолов: Виталика Бутерина, Роджера Вера и прочих, чьи фамилии наводняли новостную ленту всю вторую половину прошлого года. Про Винклвоссов давно ничего не слышно. Где они? Куда пропали?

Так они ж лохам свои фантики слили. Тот же Чарли Ли сам признался, что продал свое же детище монеты лайта по $350

Прям таки все по $350? Пруф будет или лишь бы ляпнуть как обычно?

https://twitter.com/satoshilite/status/ ... 3588525056

Честно говоря, девелопер из него посредственный. Только копи-пастить из биткового репо умеет да постить всякую фигню в Твиттер. Даже Скрипт не его разработка. Он его копи-пастнул как и всё остальное.


В крипте и не нужно быть девелопером, нужно быть промоутером, уметь напарить своих фантиков (монеты, ICO) лохам.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5515
З нами з: 21.09.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

походу на выхи будет весело, готовьтесь скупаться падешовке
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Каналы в телеге, криптоновостные сайты и т.п. - это все ваше криптоподполье, широко известное в узких кругах.


То что ты не умеешь пользоваться информацией, это не значит что ее нет. Я тут не виноват.
killerbean
 
Повідомлень: 821
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

видяхи падают в цене по пару баксов в день
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:06

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Каналы в телеге, криптоновостные сайты и т.п. - это все ваше криптоподполье, широко известное в узких кругах.


То что ты не умеешь пользоваться информацией, это не значит что ее нет. Я тут не виноват.

Я же не адепт - для чего мне зависать в спец каналах в Телеграмме?
airmax78
 
Повідомлень: 24104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1084108510861087>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4657, 4658, 4659
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
46584 163764311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 14:58
w_bufett
Валютный рынок в мире 1 ... 610, 611, 612
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6111 1296329
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 14:17
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2177)
23.03.2018 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.