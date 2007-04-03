Ну это не то. По первой ссылке - это вообще какой-то криптоблог, где не о Виталике, а сам Виталик о чем-то своем. По второй - специализированный ресурс. Я же за 2017й год, уже привык открывать новостную ленту и чтобы там только и мелькало: Виталик Бутерин, Роджер Вер, Чарли Ли, братья Винклвоссы, биткоин, биткоин, биткоин.
airmax78 написав:Кстати, я уже месяца 2.5 точно нигде не слышал и не встречал в новостях упоминания апостолов: Виталика Бутерина, Роджера Вера и прочих, чьи фамилии наводняли новостную ленту всю вторую половину прошлого года. Про Винклвоссов давно ничего не слышно. Где они? Куда пропали?
Так они ж лохам свои фантики слили. Тот же Чарли Ли сам признался, что продал свое же детище монеты лайта по $350
Прям таки все по $350? Пруф будет или лишь бы ляпнуть как обычно?
airmax78 написав:Ну это не то. По первой ссылке - это вообще какой-то криптоблог, где не о Виталике, а сам Виталик о чем-то своем
Виталик пишет, как будет работать PoS на эфире, а ты говоришь "о чем-то своем".
И это я тебе по последнему скинул, там десятки новостей по каждому из тех, кого ты указал.
Просто сюда нельзя линковать каналы из Телеги, поэтому сам ищи.
Каналы в телеге, криптоновостные сайты и т.п. - это все ваше криптоподполье, широко известное в узких кругах. Обычные люди их не читают и не видят. А цель крипты - это ж мировая гегемония - войти в жизнь каждого. И, по крайней мере, в части хайпа, одно время у нее это получалось. А сейчас все затихло, слава Богу. Интересно надолго ли.
airmax78 написав:Кстати, я уже месяца 2.5 точно нигде не слышал и не встречал в новостях упоминания апостолов: Виталика Бутерина, Роджера Вера и прочих, чьи фамилии наводняли новостную ленту всю вторую половину прошлого года. Про Винклвоссов давно ничего не слышно. Где они? Куда пропали?
Так они ж лохам свои фантики слили. Тот же Чарли Ли сам признался, что продал свое же детище монеты лайта по $350
Прям таки все по $350? Пруф будет или лишь бы ляпнуть как обычно?