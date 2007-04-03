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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1084108510861087

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:07

Апофеоз криптовалютного фарса - наркобароны против ЦРУ

Брат наркобарона Пабло Эскобара запустил собственную криптовалюту – «диетический биткоин».
Роберто Эскобар, брат снискавшего дурную славу наркобарона Пабло Эскобара, создал и запустил собственную криптовалюту. Diet Bitcoin (DDX) – это лишь хардфорк биткоина, однако его создатели утверждают, что он гораздо лучше оригинала и, более того, останется единственным цифовым активом, когда другие канут в лету. Инвестиционная компания Escobar Inc, принадлежащая Роберто Эскобару, подтвердила эту информацию порталу Next Web (TNW). Команда нисколько не сомневается в успехе своей криптовалюты.
«Цена будет очень высокой, ведь наши токены связаны с биткоином, только мы в 4000 раз дешевле на данный момент», — заявил операционный директор компании Даниэль Райтберг.
«Зачем покупать биткоин или любую другую криптовалюту, за которой не стоит реальной команды? Мы в Escobar Inc обеспечиваем полную поддержку dietbitcoin или „диетическому биткоину“ и управляем повседневной операционной деятельностью этой новой валюты», — подчеркнул глава Escobar Inc Олоф Густафссон.
В самом форке биткоина нет ничего необычного или нового. На самом деле, любой желающий может создать собственную криптовалюту при помощи специального программного обеспечения. Главное – придумать название и обосновать появление нового актива, который должен чем-то принципиально отличаться от сородичей. Хотя, учитывая массовое помешательство на токенах и криптокоинах, даже это необязательно. Достаточно громкого имени и шумной рекламной кампанией.
Очевидно, что Роберто Эскобар решил сделать ставку на имя своего брата, которого он называет прославленным колумбийским бизнесменом, владельцем нескольких компаний, зарабатывавшим по 20 млрд долларов в год, и которого весь мир знает как одного из самых кровавых наркобаронов в мировой истории.
Среди преимуществ новой криптовалюты создатели называют скорость выполнения транзакций и еще ряд загадочных «уникальных свойств, благородя которым пользователи получат возможности, отсутствующие у других платежных систем»
Кроме того, Роберто Эскобра особенно подчеркивает независимость dietbitcoin от централизованной власти или банков. Он даже опубликовал книгу под названием «Диетический биткоин Пабло Эскобара», в которой он утверждает, что первый биткоин на самом деле придумало ЦРУ, а вовсе не гений-одиночка под псевдонимом Сатоши Накамото.
В книге говорится, что в один прекрасный день мир узнает, что биткоин — это детище ЦРУ, но будет уже слишком поздно. Когда американскую спецслужбу разоблачат, она продаст все свои биткоины и тем самым обнулит стоимость оригинальной криптовалюты. Для большей убедительности своей шпионской истории Эскобар рассказывает о том, как тайный агент ЦРУ пытался проникнуть в Escobar Inc, но он его разоблачил и таким образом обнаружил, что за появлением биткоина стоит спецслужба США. Эскобар абсолютно уверен в своей криптовалюте, считая ее единственной уместной альтернативой всем существующим цифровым валютам, большинство которых являются мошенничеством.
«Можете оставаться с вашими ничего не стоящими монетами. Храните эфир, TRON, рипл или биткоин. Вы увидите, что случится потом. Все они уйдут в ноль, почти в ноль. Но не моя монета. Потому что моя монета станет новым этапом в моей жизни», — пишет брат колумбийского наркобарона в своей книге.
На этой неделе стартовали предпродажи «диетического биткоина», пока все желающие могут приобрести этот ценный актив всего за 2 доллара со скидкой 98%. Говорят, что сайт ICO упал через несколько часов после начала продаж, однако не ясно что стало причиной перебоев в работе: ажиотажный спрос на новый коин или происки ЦРУ.
ForexTrader
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:08

  barabass написав:походу на выхи будет весело, готовьтесь скупаться падешовке

Шо на этот раз?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:12

ForexTrader Надо брать я считаю. Правда смущает формулировка "будет стоить очень дорого". В принципе, 2 ляма долларов за то, что сделано из воздуха, уже очень и очень дорого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рекламка канала криптоновостей в Телеграмме:
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Сразу понимаешь, что не подписавшись пропускаешь что-то очень важное.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Рекламка канала криптоновостей в Телеграмме:


Да, заходи туда, тебя там местные загонялы попробуют набрить. Потом вернешься сюда, и будешь рассказывать как во всем телеграме по крипто теме кидают честных флудеров.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:30

ForexTrader
«диетический биткоин».

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Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:00

Интересно, бывшие завсегдатаи BTC-e (ныне здравствующего WEXа) еще остались на ветке?
Или флудеры местные уже всех разогнали?

Смотрю, коды WEX опять в пол уходят. А ведь перед новым годом по 29 грн их скупали(и по 31 продавали).
А все почему? Потому что хозяева WEX'а уже давно перестали выкупать токены. А это показатель...
Да и курсы на WEX'e уже сравнялись с другими биржами. Ничего привлекательного.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:04

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Рекламка канала криптоновостей в Телеграмме:


Да, заходи туда, тебя там местные загонялы попробуют набрить. Потом вернешься сюда, и будешь рассказывать как во всем телеграме по крипто теме кидают честных флудеров.

Слухай, киллер, я хоть и на небольшие деньги - но че-то там делаю, а ты ж сам не торгуешь сейчас - сидишь в засаде - ждешь обвала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:06

  Искатель написав:Интересно, бывшие завсегдатаи BTC-e (ныне здравствующего WEXа) еще остались на ветке?
Или флудеры местные уже всех разогнали?

Смотрю, коды WEX опять в пол уходят. А ведь перед новым годом по 29 грн их скупали(и по 31 продавали).
А все почему? Потому что хозяева WEX'а уже давно перестали выкупать токены. А это показатель...
Да и курсы на WEX'e уже сравнялись с другими биржами. Ничего привлекательного.

Я как-то гуглил аналитику по крипте. Ну, вылезла куча ссылок понятное дело. Начал кликать. Один сайт - последнее обновление январь 2018, второй сайт - то же самое... Такие дела.
airmax78
 
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