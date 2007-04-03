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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:23
гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты
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barabass
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Додано: Суб 24 бер, 2018 00:12
Амплитуда движения ценника будет затухать, потому что в коридоре 7000-11000 сильная проторговка уже 2 месяца - много кто купил и много кто продал. Соответственно сопротивление движению в этом канале весьма сильное. В прошлом году ценник долго на одних уровнях не торговался и не было ему сопротивления вверх.
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Zebra
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Додано: Суб 24 бер, 2018 00:33
barabass написав:
гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты
Интересно, кого будут стричь киты, если хомяков уже постригли? Или сами себя? Как-то не верится.
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Vitaka
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Додано: Суб 24 бер, 2018 00:42
Vitaka написав: barabass написав:
гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты
Интересно, кого будут стричь киты, если хомяков уже постригли? Или сами себя? Как-то не верится.
ну они купят о дешевке, а потом погонят волну чтобы цена взлетела и сольют крипту хомякам, мы же это недавно проходили))
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barabass
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Додано: Суб 24 бер, 2018 00:43
Vitaka написав: barabass написав:
гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты
Интересно, кого будут стричь киты, если хомяков уже постригли? Или сами себя? Как-то не верится.
Киты по чужим неводам не ходят, чтобы не стать оленями
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antey1969
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