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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1085108610871088

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Амплитуда движения ценника будет затухать, потому что в коридоре 7000-11000 сильная проторговка уже 2 месяца - много кто купил и много кто продал. Соответственно сопротивление движению в этом канале весьма сильное. В прошлом году ценник долго на одних уровнях не торговался и не было ему сопротивления вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:33

  barabass написав:гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты


Интересно, кого будут стричь киты, если хомяков уже постригли? Или сами себя? Как-то не верится.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:42

  Vitaka написав:
  barabass написав:гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты


Интересно, кого будут стричь киты, если хомяков уже постригли? Или сами себя? Как-то не верится.

ну они купят о дешевке, а потом погонят волну чтобы цена взлетела и сольют крипту хомякам, мы же это недавно проходили))
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:43

  Vitaka написав:
  barabass написав:гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты


Интересно, кого будут стричь киты, если хомяков уже постригли? Или сами себя? Как-то не верится.

Киты по чужим неводам не ходят, чтобы не стать оленями
antey1969
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