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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Амплитуда движения ценника будет затухать, потому что в коридоре 7000-11000 сильная проторговка уже 2 месяца - много кто купил и много кто продал. Соответственно сопротивление движению в этом канале весьма сильное. В прошлом году ценник долго на одних уровнях не торговался и не было ему сопротивления вверх.
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:33
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:42
ну они купят о дешевке, а потом погонят волну чтобы цена взлетела и сольют крипту хомякам, мы же это недавно проходили))
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:43
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:07
Відвідуваність найбільших криптобірж впала вдвічі
Про це свідчать дані аналітичного порталу SimilarWeb, передає Insider.Pro.
Пік щомісячного веб-трафіку припав на грудень-січень (нагадаємо, рекордний максимум біткоїна - 20 тисяч доларів - був зафіксований 17 грудня).
Однак в лютому цей показник повернувся до рівня листопада минулого року. Так, згідно з даними Similarweb, відвідуваність американської Coinbase впала на 49% - з 123,5 млн у січні до 63,1 млн в лютому (пік припав на грудень і склав 169,5 млн відвідувань).
Аналогічне зниження веб-трафіку спостерігається і у інших великих бірж: Kraken - відвідуваність впала на 56%; Binance - на 54%; Bitfinex - на 48%.
За словами експертів, зниження відвідуваності падає слідом за загальним зменшенням кількості транзакцій в мережі біткоїн і ціною криптовалют.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Со слезами на глазах вспоминаю как в январе тут появился человеко-бот и призывал втариваться битком по ценам 12-14к типа прелесть в ограниченном тираже "дапоймите же вы наконец"
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