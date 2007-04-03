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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
гугль трендс посмотрите, хомяков уже постригли, сейчас нужна тишина чтобы зашли киты
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Амплитуда движения ценника будет затухать, потому что в коридоре 7000-11000 сильная проторговка уже 2 месяца - много кто купил и много кто продал. Соответственно сопротивление движению в этом канале весьма сильное. В прошлом году ценник долго на одних уровнях не торговался и не было ему сопротивления вверх.
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:33
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:42
ну они купят о дешевке, а потом погонят волну чтобы цена взлетела и сольют крипту хомякам, мы же это недавно проходили))
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:43
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:07
Відвідуваність найбільших криптобірж впала вдвічі
Про це свідчать дані аналітичного порталу SimilarWeb, передає Insider.Pro.
Пік щомісячного веб-трафіку припав на грудень-січень (нагадаємо, рекордний максимум біткоїна - 20 тисяч доларів - був зафіксований 17 грудня).
Однак в лютому цей показник повернувся до рівня листопада минулого року. Так, згідно з даними Similarweb, відвідуваність американської Coinbase впала на 49% - з 123,5 млн у січні до 63,1 млн в лютому (пік припав на грудень і склав 169,5 млн відвідувань).
Аналогічне зниження веб-трафіку спостерігається і у інших великих бірж: Kraken - відвідуваність впала на 56%; Binance - на 54%; Bitfinex - на 48%.
За словами експертів, зниження відвідуваності падає слідом за загальним зменшенням кількості транзакцій в мережі біткоїн і ціною криптовалют.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Со слезами на глазах вспоминаю как в январе тут появился человеко-бот и призывал втариваться битком по ценам 12-14к типа прелесть в ограниченном тираже "дапоймите же вы наконец"
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Про биткоин и альты
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:47
А по удаленному доступу - это типа на Блокчейне остаток засветить?
Нет, ну прям тянет на этот форум всех проходимцев.
Еще не успели забыть, как один нашего гуру Зебру наколол на 0,1 битка (и не его одного!). А тут новые аферисты подтягиваются...
Кстати, а это шикарная идея! Продавать чужие кошельки по принципу "кто сколько даст".
Дело Остапа Бендера живет и процветает, браво!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:04
Ну что вы так критично, человек шару предлагает,я уже недавно купил за 150 баксов МайЭзерВаллет с 1200 эфириумами и забытым паролем.Ситуация точь в точь, даже 6 букв и 3 цифры там и были.Ну помучился с паролем пару часиков и почти лимон баксов имею.Ленивые люди всегда не богатые.Мне уже не нада, а кто хочет кучу денег поспешите
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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