kryptoX написав:Продам кошелек с балансом 29 BTC. Пароль забыт, вспомнить не могу, взломать не могу, да и в принципе нечем. Примерное количество символов 6-9 (6+3 цифры, возможно) и сами символы вроде бы помню частично, но не факт! Кошельку несколько лет, BTC куплен давно. Все реально, не воздух, могу все показать по удаленному доступу. Много не прошу, и продам тому, кто предложит лучшую цену. Вы готовы испытать судьбу? Тогда предлагайте свои варианты.
А по удаленному доступу - это типа на Блокчейне остаток засветить? Нет, ну прям тянет на этот форум всех проходимцев.
Еще не успели забыть, как один нашего гуру Зебру наколол на 0,1 битка (и не его одного!). А тут новые аферисты подтягиваются...
Кстати, а это шикарная идея! Продавать чужие кошельки по принципу "кто сколько даст". Дело Остапа Бендера живет и процветает, браво!
Странно другое. Я на это сообщение жалобу оставил буквально через час после поста с пометкой "мошенничество". Но от модераторов никакой реакции. То ли спят они сегодня все, то ли не понимают в чем кидок
kryptoX написав:Продам кошелек с балансом 29 BTC. Пароль забыт, вспомнить не могу, взломать не могу, да и в принципе нечем. Примерное количество символов 6-9 (6+3 цифры, возможно) и сами символы вроде бы помню частично, но не факт! Кошельку несколько лет, BTC куплен давно. Все реально, не воздух, могу все показать по удаленному доступу. Много не прошу, и продам тому, кто предложит лучшую цену. Вы готовы испытать судьбу? Тогда предлагайте свои варианты.
А по удаленному доступу - это типа на Блокчейне остаток засветить? Нет, ну прям тянет на этот форум всех проходимцев.
Еще не успели забыть, как один нашего гуру Зебру наколол на 0,1 битка (и не его одного!). А тут новые аферисты подтягиваются...
Кстати, а это шикарная идея! Продавать чужие кошельки по принципу "кто сколько даст". Дело Остапа Бендера живет и процветает, браво!
Странно другое. Я на это сообщение жалобу оставил буквально через час после поста с пометкой "мошенничество". Но от модераторов никакой реакции. То ли спят они сегодня все, то ли не понимают в чем кидок
Уже удалили. Кстати, зря удалили-то. Надо было наоборот - оставить с комментариями, что это - классическое "кидалово", потому что подобная фигня будет тиражироваться и на других форумах. А народ неплохо бы образовывать, раз уж в эту тему зашли. Кстати, этот кадр мог и в других темах отметиться...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html