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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1086108710881089

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:07

  Искатель написав:
  kryptoX написав:Продам кошелек с балансом 29 BTC. Пароль забыт, вспомнить не могу, взломать не могу, да и в принципе нечем. Примерное количество символов 6-9 (6+3 цифры, возможно) и сами символы вроде бы помню частично, но не факт! Кошельку несколько лет, BTC куплен давно. Все реально, не воздух, могу все показать по удаленному доступу. Много не прошу, и продам тому, кто предложит лучшую цену. Вы готовы испытать судьбу? Тогда предлагайте свои варианты.

А по удаленному доступу - это типа на Блокчейне остаток засветить? :)
Нет, ну прям тянет на этот форум всех проходимцев.

Еще не успели забыть, как один нашего гуру Зебру наколол на 0,1 битка (и не его одного!). А тут новые аферисты подтягиваются...

Кстати, а это шикарная идея! Продавать чужие кошельки по принципу "кто сколько даст".
Дело Остапа Бендера живет и процветает, браво!

Странно другое.
Я на это сообщение жалобу оставил буквально через час после поста с пометкой "мошенничество". Но от модераторов никакой реакции. То ли спят они сегодня все, то ли не понимают в чем кидок
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:21

  antey1969 написав:
  Искатель написав:
  kryptoX написав:Продам кошелек с балансом 29 BTC. Пароль забыт, вспомнить не могу, взломать не могу, да и в принципе нечем. Примерное количество символов 6-9 (6+3 цифры, возможно) и сами символы вроде бы помню частично, но не факт! Кошельку несколько лет, BTC куплен давно. Все реально, не воздух, могу все показать по удаленному доступу. Много не прошу, и продам тому, кто предложит лучшую цену. Вы готовы испытать судьбу? Тогда предлагайте свои варианты.

А по удаленному доступу - это типа на Блокчейне остаток засветить? :)
Нет, ну прям тянет на этот форум всех проходимцев.

Еще не успели забыть, как один нашего гуру Зебру наколол на 0,1 битка (и не его одного!). А тут новые аферисты подтягиваются...

Кстати, а это шикарная идея! Продавать чужие кошельки по принципу "кто сколько даст".
Дело Остапа Бендера живет и процветает, браво!

Странно другое.
Я на это сообщение жалобу оставил буквально через час после поста с пометкой "мошенничество". Но от модераторов никакой реакции. То ли спят они сегодня все, то ли не понимают в чем кидок

Уже удалили.
Кстати, зря удалили-то. Надо было наоборот - оставить с комментариями, что это - классическое "кидалово", потому что подобная фигня будет тиражироваться и на других форумах. А народ неплохо бы образовывать, раз уж в эту тему зашли.
Кстати, этот кадр мог и в других темах отметиться...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:32

Искатель

Тогда отредактируйте сообщение , чтобы без вброса осталось.Я вытер в своей шутке начальный вброс.Хотя мне кажется такие предложения не имеют смысла, хоть там и 1000 битков, достать то их невозможно.Какая разница что он показал бы или ещё как пытался извернуться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:01

  Vitl написав:Искатель

Тогда отредактируйте сообщение , чтобы без вброса осталось.Я вытер в своей шутке начальный вброс.Хотя мне кажется такие предложения не имеют смысла, хоть там и 1000 битков, достать то их невозможно.Какая разница что он показал бы или ещё как пытался извернуться.


Уже не дает редактировать. Но это и не страшно. Думаю, кидалу забанили, т.е. написать ему все равно никто не сможет.
Такие предложения конечно не имеют смысла, но... народ разный попадается :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 22.02.16
Подякував: 96 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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