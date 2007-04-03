Додано: Суб 24 бер, 2018 20:32

Искатель



Тогда отредактируйте сообщение , чтобы без вброса осталось.Я вытер в своей шутке начальный вброс.Хотя мне кажется такие предложения не имеют смысла, хоть там и 1000 битков, достать то их невозможно.Какая разница что он показал бы или ещё как пытался извернуться.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.