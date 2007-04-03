Как умер?! Он мне денег должен.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40
МММ
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Цены на крипту сдулись с начала года в несколько раз, что доказывает пирамидальную суть блокчейн технологии - ее единственное применение - стричь лохов, больше применений не обнаружено.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21
Да, прямо сейчас с биткоином происходят интересные вещи. Если что, сам играл на WEXe.
Но все это уже давно напоминает мыльный пузырь.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кол-во населения владеющего криптой очень мало, все еще впереди
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Децентрализация денег на практике показывает что владельцы бирж сосредоточили в своих руках до 90% всех монет и двигают рынок на свое усмотрение , когда падают обороты и следовательно их комиссионные.
Биток ещё раз показал насколько стабильный американский доллар недооцененная валюта.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:37
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:39
От владения советскими деньгами и то больше толку, они уже почти достигли по стоимости своего номинала на коллекционном рынке.
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