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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1087108810891090

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40

МММ

  Чукча2 написав:В Москве умер Сергей Мавроди


Как умер?! Он мне денег должен.
:D :mrgreen: :D
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Цены на крипту сдулись с начала года в несколько раз, что доказывает пирамидальную суть блокчейн технологии - ее единственное применение - стричь лохов, больше применений не обнаружено.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21

Да, прямо сейчас с биткоином происходят интересные вещи. Если что, сам играл на WEXe.
Но все это уже давно напоминает мыльный пузырь.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кол-во населения владеющего криптой очень мало, все еще впереди
barabass
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Децентрализация денег на практике показывает что владельцы бирж сосредоточили в своих руках до 90% всех монет и двигают рынок на свое усмотрение , когда падают обороты и следовательно их комиссионные.

Биток ещё раз показал насколько стабильный американский доллар недооцененная валюта.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:37

  barabass написав:кол-во населения владеющего криптой очень мало, все еще впереди

Не все население дураки покупать фантики.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:39

От владения советскими деньгами и то больше толку, они уже почти достигли по стоимости своего номинала на коллекционном рынке.
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