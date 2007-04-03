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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1088108910901091>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40

МММ

  Чукча2 написав:В Москве умер Сергей Мавроди


Как умер?! Он мне денег должен.
:D :mrgreen: :D
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Цены на крипту сдулись с начала года в несколько раз, что доказывает пирамидальную суть блокчейн технологии - ее единственное применение - стричь лохов, больше применений не обнаружено.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21

Да, прямо сейчас с биткоином происходят интересные вещи. Если что, сам играл на WEXe.
Но все это уже давно напоминает мыльный пузырь.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кол-во населения владеющего криптой очень мало, все еще впереди
barabass
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Децентрализация денег на практике показывает что владельцы бирж сосредоточили в своих руках до 90% всех монет и двигают рынок на свое усмотрение , когда падают обороты и следовательно их комиссионные.

Биток ещё раз показал насколько стабильный американский доллар недооцененная валюта.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:37

  barabass написав:кол-во населения владеющего криптой очень мало, все еще впереди

Не все население дураки покупать фантики.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:39

От владения советскими деньгами и то больше толку, они уже почти достигли по стоимости своего номинала на коллекционном рынке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Цены на крипту сдулись с начала года в несколько раз, что доказывает пирамидальную суть блокчейн технологии - ее единственное применение - стричь лохов, больше применений не обнаружено.

У любых других активов ровно такие же задачи. Например торгуют не нефтью, а бумажками, которые по объему в разы больше рынка реальной нефти.

1. Клепаем бумажки
2. Даем им доверительное для всех название
3. Выпускаем их овермиллион
...
PRIFIT!!!


Уже 100 раз это обсуждали.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Та да, как только появляются производные - сразу возникает ощущение, что начинается торговля воздухом. С одной большой и принципиальной разницей: в основе любой производной - реальный актив или обязательство. РЕАЛЬНЫЙ. Убери реальный актив - производная превратится в пыль.
В основе фьючерсов на биткоэн - биткоэн. В основе биткоэна - воздух и человеческая жадность. Ни активов ни обязательств. Этим и объясняются движения по 3-5-10 и более % в день, считающиеся чем-то аномальным в мире реальных активов и вполне нормальным на "криптовалютном рынке".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:42

  killerbean написав:
  Zebra написав:Цены на крипту сдулись с начала года в несколько раз, что доказывает пирамидальную суть блокчейн технологии - ее единственное применение - стричь лохов, больше применений не обнаружено.

У любых других активов ровно такие же задачи. Например торгуют не нефтью, а бумажками, которые по объему в разы больше рынка реальной нефти.

1. Клепаем бумажки
2. Даем им доверительное для всех название
3. Выпускаем их овермиллион
...
PRIFIT!!!


Уже 100 раз это обсуждали.

Крипта позиционируется как валюта.
Стабильность покупательской способности валюты - главный критерий.
Значит крипта не валюта, а фантики. Например как в онлайн играх, или фишки в казино.

Фьючерсы даже на погоду связаны с экономикой. С/х производители с их помощью могут хеджировать риски.

Фьючерсы на биткоин это инструмент по продвижению пирамиды МММ нового поколения. Показательно как 17 декабря из запустили, а 17 января постригли в 2 раза.
Zebra
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