Как умер?! Он мне денег должен.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40
МММ
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Цены на крипту сдулись с начала года в несколько раз, что доказывает пирамидальную суть блокчейн технологии - ее единственное применение - стричь лохов, больше применений не обнаружено.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21
Да, прямо сейчас с биткоином происходят интересные вещи. Если что, сам играл на WEXe.
Но все это уже давно напоминает мыльный пузырь.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кол-во населения владеющего криптой очень мало, все еще впереди
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Децентрализация денег на практике показывает что владельцы бирж сосредоточили в своих руках до 90% всех монет и двигают рынок на свое усмотрение , когда падают обороты и следовательно их комиссионные.
Биток ещё раз показал насколько стабильный американский доллар недооцененная валюта.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:37
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:39
От владения советскими деньгами и то больше толку, они уже почти достигли по стоимости своего номинала на коллекционном рынке.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
У любых других активов ровно такие же задачи. Например торгуют не нефтью, а бумажками, которые по объему в разы больше рынка реальной нефти.
1. Клепаем бумажки
2. Даем им доверительное для всех название
3. Выпускаем их овермиллион
...
PRIFIT!!!
Уже 100 раз это обсуждали.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Та да, как только появляются производные - сразу возникает ощущение, что начинается торговля воздухом. С одной большой и принципиальной разницей: в основе любой производной - реальный актив или обязательство. РЕАЛЬНЫЙ. Убери реальный актив - производная превратится в пыль.
В основе фьючерсов на биткоэн - биткоэн. В основе биткоэна - воздух и человеческая жадность. Ни активов ни обязательств. Этим и объясняются движения по 3-5-10 и более % в день, считающиеся чем-то аномальным в мире реальных активов и вполне нормальным на "криптовалютном рынке".
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:42
Крипта позиционируется как валюта.
Стабильность покупательской способности валюты - главный критерий.
Значит крипта не валюта, а фантики. Например как в онлайн играх, или фишки в казино.
Фьючерсы даже на погоду связаны с экономикой. С/х производители с их помощью могут хеджировать риски.
Фьючерсы на биткоин это инструмент по продвижению пирамиды МММ нового поколения. Показательно как 17 декабря из запустили, а 17 января постригли в 2 раза.
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