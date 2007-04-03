Это твое субъективное мнение, ничем не подкрепленное.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ага, и все сидят с бумажками на нефть, и перепродают. Но предъявить эти все бумажки боятся, бо рынок обвалится. Ухахахаха.
За фьючами на биток. хоть реальная крипта стоит, а там просто бумага.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:07
Это объективная реальность. Весь мировой бизнес построен на стабильной валюте долларе США.
А те кто считают свои деньги в фантиках обречены на банкротство.
Те бизнесмены майнеры которые накупили асиков и видюх построив свой бизнес с расчетом на то что биткоин будет дорожать и перекрывать растущую сложность обанкротятся или зафиксируют крупные убытки.
Те продавцы и производители оборудования которые считают доходы и продают за американский доллар получают как обычно гарантированную прибыль.
Американский доллар : биткоин счёт 1:0
Доказано на практике.
Криптовалюты это мусор.
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