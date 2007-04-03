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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1088108910901091

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Крипта позиционируется как валюта.
Стабильность покупательской способности валюты - главный критерий.


Это твое субъективное мнение, ничем не подкрепленное.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Та да, как только появляются производные - сразу возникает ощущение, что начинается торговля воздухом. С одной большой и принципиальной разницей: в основе любой производной - реальный актив или обязательство. РЕАЛЬНЫЙ. Убери реальный актив - производная превратится в пыль.

Ага, и все сидят с бумажками на нефть, и перепродают. Но предъявить эти все бумажки боятся, бо рынок обвалится. Ухахахаха.

За фьючами на биток. хоть реальная крипта стоит, а там просто бумага.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:07

  killerbean написав:
  Zebra написав:Крипта позиционируется как валюта.
Стабильность покупательской способности валюты - главный критерий.


Это твое субъективное мнение, ничем не подкрепленное.

Это объективная реальность. Весь мировой бизнес построен на стабильной валюте долларе США.
А те кто считают свои деньги в фантиках обречены на банкротство.

Те бизнесмены майнеры которые накупили асиков и видюх построив свой бизнес с расчетом на то что биткоин будет дорожать и перекрывать растущую сложность обанкротятся или зафиксируют крупные убытки.

Те продавцы и производители оборудования которые считают доходы и продают за американский доллар получают как обычно гарантированную прибыль.

Американский доллар : биткоин счёт 1:0

Доказано на практике.

Криптовалюты это мусор.
Zebra
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