airmax78 написав:Та да, как только появляются производные - сразу возникает ощущение, что начинается торговля воздухом. С одной большой и принципиальной разницей: в основе любой производной - реальный актив или обязательство. РЕАЛЬНЫЙ. Убери реальный актив - производная превратится в пыль.
Ага, и все сидят с бумажками на нефть, и перепродают. Но предъявить эти все бумажки боятся, бо рынок обвалится. Ухахахаха.
За фьючами на биток. хоть реальная крипта стоит, а там просто бумага.
airmax78 написав:Та да, как только появляются производные - сразу возникает ощущение, что начинается торговля воздухом. С одной большой и принципиальной разницей: в основе любой производной - реальный актив или обязательство. РЕАЛЬНЫЙ. Убери реальный актив - производная превратится в пыль.
Ага, и все сидят с бумажками на нефть, и перепродают. Но предъявить эти все бумажки боятся, бо рынок обвалится. Ухахахаха.
За фьючами на биток. хоть реальная крипта стоит, а там просто бумага.
Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится. А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.
Криптокомрады, а що с эфирчиком? Валится в дупу быстрее всех остальных. Как же так? Там уже Виталик Бутерин практически реализовал алгоритм работы эфира с пос-терминалами. Смарт-контракты чих-пых уже проникают во все сферы человеческой жизни и вдруг ... -9,2% за понедельник.
airmax78 написав:Криптокомрады, а що с эфирчиком? Валится в дупу быстрее всех остальных. Как же так? Там уже Виталик Бутерин практически реализовал алгоритм работы эфира с пос-терминалами. Смарт-контракты чих-пых уже проникают во все сферы человеческой жизни и вдруг ... -9,2% за понедельник.
Мусорные смарт-контракты способны только создавать токены для ICO и криптокотят. На этом их область применения заканчивается.
airmax78 написав:Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится. А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.
фьючи на нефть, газ, золото, пшеницу и т.п. многие другие - поставочные. а биток не актив и соответственно нечего поставлять )) для гэмблинга фьючерс создали.