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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1088108910901091

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Крипта позиционируется как валюта.
Стабильность покупательской способности валюты - главный критерий.


Это твое субъективное мнение, ничем не подкрепленное.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Та да, как только появляются производные - сразу возникает ощущение, что начинается торговля воздухом. С одной большой и принципиальной разницей: в основе любой производной - реальный актив или обязательство. РЕАЛЬНЫЙ. Убери реальный актив - производная превратится в пыль.

Ага, и все сидят с бумажками на нефть, и перепродают. Но предъявить эти все бумажки боятся, бо рынок обвалится. Ухахахаха.

За фьючами на биток. хоть реальная крипта стоит, а там просто бумага.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:07

  killerbean написав:
  Zebra написав:Крипта позиционируется как валюта.
Стабильность покупательской способности валюты - главный критерий.


Это твое субъективное мнение, ничем не подкрепленное.

Это объективная реальность. Весь мировой бизнес построен на стабильной валюте долларе США.
А те кто считают свои деньги в фантиках обречены на банкротство.

Те бизнесмены майнеры которые накупили асиков и видюх построив свой бизнес с расчетом на то что биткоин будет дорожать и перекрывать растущую сложность обанкротятся или зафиксируют крупные убытки.

Те продавцы и производители оборудования которые считают доходы и продают за американский доллар получают как обычно гарантированную прибыль.

Американский доллар : биткоин счёт 1:0

Доказано на практике.

Криптовалюты это мусор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:50

Оподаткування крипти

Ну а поки тут йдуть суперечки про сутність криптовалют, лоєри-бухгалтери сперечаються про оподаткування операцій з криптовалютами:
https://buhgalter911.com/news/news-1036240.html
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:25

  Sergo написав:Ну а поки тут йдуть суперечки про сутність криптовалют, лоєри-бухгалтери сперечаються про оподаткування операцій з криптовалютами:
https://buhgalter911.com/news/news-1036240.html

Это запоздалая реакция, фантомные боли. Темы может скоро не быть для обсуждения, а они только начали обсуждать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:33

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Та да, как только появляются производные - сразу возникает ощущение, что начинается торговля воздухом. С одной большой и принципиальной разницей: в основе любой производной - реальный актив или обязательство. РЕАЛЬНЫЙ. Убери реальный актив - производная превратится в пыль.

Ага, и все сидят с бумажками на нефть, и перепродают. Но предъявить эти все бумажки боятся, бо рынок обвалится. Ухахахаха.

За фьючами на биток. хоть реальная крипта стоит, а там просто бумага.

Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится.
А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:43

Криптокомрады, а що с эфирчиком? Валится в дупу быстрее всех остальных. Как же так? Там уже Виталик Бутерин практически реализовал алгоритм работы эфира с пос-терминалами. Смарт-контракты чих-пых уже проникают во все сферы человеческой жизни и вдруг ... -9,2% за понедельник.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18

  airmax78 написав:Криптокомрады, а що с эфирчиком? Валится в дупу быстрее всех остальных. Как же так? Там уже Виталик Бутерин практически реализовал алгоритм работы эфира с пос-терминалами. Смарт-контракты чих-пых уже проникают во все сферы человеческой жизни и вдруг ... -9,2% за понедельник.


Мусорные смарт-контракты способны только создавать токены для ICO и криптокотят. На этом их область применения заканчивается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смотрю что падение только ускоряется. Нужен инсайд от Витла: где новый уровень поддержки?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:51

  airmax78 написав:Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится.
А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.

фьючи на нефть, газ, золото, пшеницу и т.п. многие другие - поставочные.
а биток не актив и соответственно нечего поставлять ))
для гэмблинга фьючерс создали.
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