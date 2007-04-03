Это твое субъективное мнение, ничем не подкрепленное.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ага, и все сидят с бумажками на нефть, и перепродают. Но предъявить эти все бумажки боятся, бо рынок обвалится. Ухахахаха.
За фьючами на биток. хоть реальная крипта стоит, а там просто бумага.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:07
Это объективная реальность. Весь мировой бизнес построен на стабильной валюте долларе США.
А те кто считают свои деньги в фантиках обречены на банкротство.
Те бизнесмены майнеры которые накупили асиков и видюх построив свой бизнес с расчетом на то что биткоин будет дорожать и перекрывать растущую сложность обанкротятся или зафиксируют крупные убытки.
Те продавцы и производители оборудования которые считают доходы и продают за американский доллар получают как обычно гарантированную прибыль.
Американский доллар : биткоин счёт 1:0
Доказано на практике.
Криптовалюты это мусор.
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:50
Оподаткування крипти
Ну а поки тут йдуть суперечки про сутність криптовалют, лоєри-бухгалтери сперечаються про оподаткування операцій з криптовалютами:
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:25
Это запоздалая реакция, фантомные боли. Темы может скоро не быть для обсуждения, а они только начали обсуждать.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:33
Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится.
А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:43
Криптокомрады, а що с эфирчиком? Валится в дупу быстрее всех остальных. Как же так? Там уже Виталик Бутерин практически реализовал алгоритм работы эфира с пос-терминалами. Смарт-контракты чих-пых уже проникают во все сферы человеческой жизни и вдруг ... -9,2% за понедельник.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18
Мусорные смарт-контракты способны только создавать токены для ICO и криптокотят. На этом их область применения заканчивается.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Смотрю что падение только ускоряется. Нужен инсайд от Витла: где новый уровень поддержки?
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:51
фьючи на нефть, газ, золото, пшеницу и т.п. многие другие - поставочные.
а биток не актив и соответственно нечего поставлять ))
для гэмблинга фьючерс создали.
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