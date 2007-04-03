airmax78 написав:Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится. А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.
фьючи на нефть, газ, золото, пшеницу и т.п. многие другие - поставочные. а биток не актив и соответственно нечего поставлять )) для гэмблинга фьючерс создали.
Они по условиям поставочные, но де-факто, любая площадка их автоматом закрывает в последний торговый день. Про биток - согласен. Был создан для гэмблинга. Вполне допускаю, что фьючи на биток на NASDAQ так никогда и не запустятся. Фактически они свою роль уже выполнили - помогли загнать цену в декабре в космос и побрить уверовавших.