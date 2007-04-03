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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1089109010911092

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:12

  baffet написав:
  airmax78 написав:Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится.
А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.

фьючи на нефть, газ, золото, пшеницу и т.п. многие другие - поставочные.
а биток не актив и соответственно нечего поставлять ))
для гэмблинга фьючерс создали.

Они по условиям поставочные, но де-факто, любая площадка их автоматом закрывает в последний торговый день. Про биток - согласен. Был создан для гэмблинга. Вполне допускаю, что фьючи на биток на NASDAQ так никогда и не запустятся. Фактически они свою роль уже выполнили - помогли загнать цену в декабре в космос и побрить уверовавших.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А чего с битком то?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:24

  Оранжевый-хит сезона написав:А чего с битком то?

Твиттер сказал свое "фу" крипте
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