airmax78 написав:Все эти бумажки - безпоставочные по своей природе, но отлично погашаются. Схема работает как часы. Был у меня CFD на покупку газа на апрель, в конце марта - закрылся автоматом покупкой CFD на продажу. Ничего никуда не валится. А за фьючами на биток никакой реальной крипты не стоит. Они тоже беспоставочные, только если в случае с газом - это бет на цену газа, который всем нужен, то в случае с битком - это бет на цену воздуха.
фьючи на нефть, газ, золото, пшеницу и т.п. многие другие - поставочные. а биток не актив и соответственно нечего поставлять )) для гэмблинга фьючерс создали.
Они по условиям поставочные, но де-факто, любая площадка их автоматом закрывает в последний торговый день. Про биток - согласен. Был создан для гэмблинга. Вполне допускаю, что фьючи на биток на NASDAQ так никогда и не запустятся. Фактически они свою роль уже выполнили - помогли загнать цену в декабре в космос и побрить уверовавших.
Что же происходит на РЫНКЕ? Своим примитивным умом,я вижу,как банкротят маржинальщиков, то загоняя их в лонг,то в шорт - это символическое Жертвоприношение Золотому (электронному) Тельцу. Стоповщиков тоже выносят,но они своими стопами сопротивляются идти на Алтарь,но и там выживут не все. А кто же имеет шанс выжить? те,которые торгуют за свои,они имеют шанс не только выжить,но и сорвать Джек пот. Терпеливых ждёт награда! Терпение и труд - Лосей перетрут.
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Витл, что пишут аналитики, что происходит? В чем причина такого затяжного пике? G20 прошло, судя по заявлениям, крипта им, пока, вообще до одного места, а она, вместо того, чтобы воспрять и устремиться ракетой вверх, продолжает валиться.
Zebra написав:Те бизнесмены майнеры которые накупили асиков и видюх построив свой бизнес с расчетом на то что биткоин будет дорожать и перекрывать растущую сложность обанкротятся или зафиксируют крупные убытки.
Сейчас окупаемость майнинга даже на стандартном оборудовании и ПО 1.2 года. Это выгоднее любого другого легального бизнеса, при минимуме затрат времени.
Вот сидит чувак с 20-30К баксов и думает, что ему лучше, открыть пиццерию, или сушарню, или купить на эти деньги ферм, и прям с первого дня начать зарабатывать.
Zebra написав:Те бизнесмены майнеры которые накупили асиков и видюх построив свой бизнес с расчетом на то что биткоин будет дорожать и перекрывать растущую сложность обанкротятся или зафиксируют крупные убытки.
Сейчас окупаемость майнинга даже на стандартном оборудовании и ПО 1.2 года. Это выгоднее любого другого легального бизнеса, при минимуме затрат времени.
Вот сидит чувак с 20-30К баксов и думает, что ему лучше, открыть пиццерию, или сушарню, или купить на эти деньги ферм, и прям с первого дня начать зарабатывать.
Как по мне ответ очевиден.
100%. Вложить деньги в вечный общепит или купить железа безнадежно устаревающего через каждые максимум 24 месяца и генерить какую-то никому не нужную куету и воздуха.