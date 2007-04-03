Додано: Вів 27 бер, 2018 09:30

airmax78 написав: Витл, что пишут аналитики, что происходит? В чем причина такого затяжного пике? G20 прошло, судя по заявлениям, крипта им, пока, вообще до одного места, а она, вместо того, чтобы воспрять и устремиться ракетой вверх, продолжает валиться. Витл, что пишут аналитики, что происходит? В чем причина такого затяжного пике? G20 прошло, судя по заявлениям, крипта им, пока, вообще до одного места, а она, вместо того, чтобы воспрять и устремиться ракетой вверх, продолжает валиться.

На всё нужно смотреть внимательно...Г20 не прошло, это было предварительное собрание с наработками для встречи в июле, вот тогда будет Г20 и будут основные решения.Аналитики сильно разделились, я разделяю т з тех, кто пророчит НЕскорое выздоровление рынка, поэтому как и писал и считал - инвестиция в крипту сейчас убыточна, а трейдинг он всегда уместен.Конечно , у тех кто занимается криптой как правило есть определённый портфель или портфельчик.Даже у меня есть, сейчас по нему просадка.Но просадка примерно в два раза меньше уже полученной прибыли от трейдинга.Поэтому в общем я ни разу не жалею, что вошёл в этот бизнес.Ну и напоследок попробую высказать личное предположение,что горизонт выздоровления рынка - несколько месяцев, до полугода.И позволю утверждать, что вообще прогнозы на таком нестабильном рынке дело не благодарное.