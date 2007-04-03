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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:21
killerbean написав: airmax78 написав:
100%. Вложить деньги в вечный общепит или купить железа безнадежно устаревающего через каждые максимум 24 месяца и генерить какую-то никому не нужную куету и воздуха.
Сразу видно, что ты не владеешь вопросом. Люди до сих пор на картах 11 года копают, и ниче. Они уже по 10-15 раз отбились, и до сих пор приносят доход.
На картах 11 года копают те, кто сидят на атомных электростанциях. И да, карты 11 года отбились 10-15 раз за счет роста крипты в 100-1000 раз. Картам 18го года такое не светит.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 08:23
airmax78 написав:
Картам 18го года такое не светит.
Еще раз, карты сейчас выгоднее любого другого легального бизнеса в Украине. Даже если биток на 2К рухнет, всеравно будет выгоднее.
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killerbean
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Додано: Вів 27 бер, 2018 08:50
killerbean написав: airmax78 написав:
Картам 18го года такое не светит.
Еще раз, карты сейчас выгоднее любого другого легального бизнеса в Украине. Даже если биток на 2К рухнет, всеравно будет выгоднее.
От давайте не путать мух и котлет. Карты битку не майнят. Если всякие эхвиры будут и дальше падать, то фермы придется выключать. Например: 10 карт 570-х ща приносят $300/мес грязными. Минус $80 на электричество. Да, на данный момент карты окуплены, шо дальше? И сколько же будет стоить эхвириум при битке $2к? $50? Уже на курсе $350 я скорее всего потушу.
П.С. Ещё и жара на носу... Охлаждение тоже актуально. Маслать и гробить карты нашару как-то нехо.
Востаннє редагувалось Vitaka
в Вів 27 бер, 2018 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 08:57
killerbean написав:
Сразу видно, что ты не владеешь вопросом. Люди до сих пор на картах 11 года копают, и ниче. Они уже по 10-15 раз отбились, и до сих пор приносят доход.
ага, математика примерно такая: профит 0.60$, при затратах еа ел-во 0.48$
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:04
Diman написав: killerbean написав:
Сразу видно, что ты не владеешь вопросом. Люди до сих пор на картах 11 года копают, и ниче. Они уже по 10-15 раз отбились, и до сих пор приносят доход.
ага, математика примерно такая: профит 0.60$, при затратах еа ел-во 0.48$
Видно чел майнит только на онлайн-калькуляторах. Или с арифметикой не очень дружит.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:30
airmax78 написав:
Витл, что пишут аналитики, что происходит? В чем причина такого затяжного пике? G20 прошло, судя по заявлениям, крипта им, пока, вообще до одного места, а она, вместо того, чтобы воспрять и устремиться ракетой вверх, продолжает валиться.
На всё нужно смотреть внимательно...
Г20 не прошло, это было предварительное собрание с наработками для встречи в июле, вот тогда будет Г20 и будут основные решения.
Аналитики сильно разделились, я разделяю т з тех, кто пророчит НЕскорое выздоровление рынка, поэтому как и писал и считал - инвестиция в крипту сейчас убыточна, а трейдинг он всегда уместен.Конечно , у тех кто занимается криптой как правило есть определённый портфель или портфельчик.Даже у меня есть, сейчас по нему просадка.Но просадка примерно в два раза меньше уже полученной прибыли от трейдинга.Поэтому в общем я ни разу не жалею, что вошёл в этот бизнес.Ну и напоследок попробую высказать личное предположение,что горизонт выздоровления рынка - несколько месяцев, до полугода.И позволю утверждать, что вообще прогнозы на таком нестабильном рынке дело не благодарное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:30
Diman написав:
ага, математика примерно такая: профит 0.60$, при затратах еа ел-во 0.48$
Каие-то у вас сильно высокие затраты за свет. На каких картах считали?
У меня при $0.13 сутки/карты за свет, $1.2 дохода.
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