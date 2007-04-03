airmax78 написав:Картам 18го года такое не светит.
Еще раз, карты сейчас выгоднее любого другого легального бизнеса в Украине. Даже если биток на 2К рухнет, всеравно будет выгоднее.
От давайте не путать мух и котлет. Карты битку не майнят. Если всякие эхвиры будут и дальше падать, то фермы придется выключать. Например: 10 карт 570-х ща приносят $300/мес грязными. Минус $80 на электричество. Да, на данный момент карты окуплены, шо дальше? И сколько же будет стоить эхвириум при битке $2к? $50? Уже на курсе $350 я скорее всего потушу. П.С. Ещё и жара на носу... Охлаждение тоже актуально. Маслать и гробить карты нашару как-то нехо.
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 27 бер, 2018 09:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Витл, что пишут аналитики, что происходит? В чем причина такого затяжного пике? G20 прошло, судя по заявлениям, крипта им, пока, вообще до одного места, а она, вместо того, чтобы воспрять и устремиться ракетой вверх, продолжает валиться.
На всё нужно смотреть внимательно... Г20 не прошло, это было предварительное собрание с наработками для встречи в июле, вот тогда будет Г20 и будут основные решения. Аналитики сильно разделились, я разделяю т з тех, кто пророчит НЕскорое выздоровление рынка, поэтому как и писал и считал - инвестиция в крипту сейчас убыточна, а трейдинг он всегда уместен.Конечно , у тех кто занимается криптой как правило есть определённый портфель или портфельчик.Даже у меня есть, сейчас по нему просадка.Но просадка примерно в два раза меньше уже полученной прибыли от трейдинга.Поэтому в общем я ни разу не жалею, что вошёл в этот бизнес.Ну и напоследок попробую высказать личное предположение,что горизонт выздоровления рынка - несколько месяцев, до полугода.И позволю утверждать, что вообще прогнозы на таком нестабильном рынке дело не благодарное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Очень важное чтиво. Там про основные нововведения, которые нас ждут ближайшие 3-5 лет в битке. Из главного ИМХО - это появится анонимность, так как скроют кол-во в паблик блокчейне без потери достоверности. Все подробности в статье.