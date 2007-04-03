RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1091109210931094>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:21

  killerbean написав:
  airmax78 написав:100%. Вложить деньги в вечный общепит или купить железа безнадежно устаревающего через каждые максимум 24 месяца и генерить какую-то никому не нужную куету и воздуха.


Сразу видно, что ты не владеешь вопросом. Люди до сих пор на картах 11 года копают, и ниче. Они уже по 10-15 раз отбились, и до сих пор приносят доход.

На картах 11 года копают те, кто сидят на атомных электростанциях. И да, карты 11 года отбились 10-15 раз за счет роста крипты в 100-1000 раз. Картам 18го года такое не светит.
airmax78
 
Повідомлень: 24154
З нами з: 25.10.12
Подякував: 649 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Картам 18го года такое не светит.

Еще раз, карты сейчас выгоднее любого другого легального бизнеса в Украине. Даже если биток на 2К рухнет, всеравно будет выгоднее.
killerbean
 
Повідомлень: 834
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:50

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Картам 18го года такое не светит.

Еще раз, карты сейчас выгоднее любого другого легального бизнеса в Украине. Даже если биток на 2К рухнет, всеравно будет выгоднее.


От давайте не путать мух и котлет. Карты битку не майнят. Если всякие эхвиры будут и дальше падать, то фермы придется выключать. Например: 10 карт 570-х ща приносят $300/мес грязными. Минус $80 на электричество. Да, на данный момент карты окуплены, шо дальше? И сколько же будет стоить эхвириум при битке $2к? $50? Уже на курсе $350 я скорее всего потушу.
П.С. Ещё и жара на носу... Охлаждение тоже актуально. Маслать и гробить карты нашару как-то нехо.
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 27 бер, 2018 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 15.10.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:57

  killerbean написав:Сразу видно, что ты не владеешь вопросом. Люди до сих пор на картах 11 года копают, и ниче. Они уже по 10-15 раз отбились, и до сих пор приносят доход.
ага, математика примерно такая: профит 0.60$, при затратах еа ел-во 0.48$
Diman
 
Повідомлень: 289
З нами з: 11.07.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:04

  Diman написав:
  killerbean написав:Сразу видно, что ты не владеешь вопросом. Люди до сих пор на картах 11 года копают, и ниче. Они уже по 10-15 раз отбились, и до сих пор приносят доход.
ага, математика примерно такая: профит 0.60$, при затратах еа ел-во 0.48$


Видно чел майнит только на онлайн-калькуляторах. Или с арифметикой не очень дружит.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 15.10.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:30

  airmax78 написав:Витл, что пишут аналитики, что происходит? В чем причина такого затяжного пике? G20 прошло, судя по заявлениям, крипта им, пока, вообще до одного места, а она, вместо того, чтобы воспрять и устремиться ракетой вверх, продолжает валиться.


На всё нужно смотреть внимательно...
Г20 не прошло, это было предварительное собрание с наработками для встречи в июле, вот тогда будет Г20 и будут основные решения.
Аналитики сильно разделились, я разделяю т з тех, кто пророчит НЕскорое выздоровление рынка, поэтому как и писал и считал - инвестиция в крипту сейчас убыточна, а трейдинг он всегда уместен.Конечно , у тех кто занимается криптой как правило есть определённый портфель или портфельчик.Даже у меня есть, сейчас по нему просадка.Но просадка примерно в два раза меньше уже полученной прибыли от трейдинга.Поэтому в общем я ни разу не жалею, что вошёл в этот бизнес.Ну и напоследок попробую высказать личное предположение,что горизонт выздоровления рынка - несколько месяцев, до полугода.И позволю утверждать, что вообще прогнозы на таком нестабильном рынке дело не благодарное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13858
З нами з: 04.05.10
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Diman написав:ага, математика примерно такая: профит 0.60$, при затратах еа ел-во 0.48$

Каие-то у вас сильно высокие затраты за свет. На каких картах считали?
У меня при $0.13 сутки/карты за свет, $1.2 дохода (RX480 4GB).
killerbean
 
Повідомлень: 834
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:17

  killerbean написав:
  Diman написав:ага, математика примерно такая: профит 0.60$, при затратах еа ел-во 0.48$

Каие-то у вас сильно высокие затраты за свет. На каких картах считали?
У меня при $0.13 сутки/карты за свет, $1.2 дохода (RX480 4GB).


Ваш Afterburner какое энергопотребление на карту показывает?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 15.10.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Ваш Afterburner какое энергопотребление на карту показывает?


На текущем алгоритме 0.155 кВт/час. Но я бы ему не сильно доверял, он обманывает, особенно на прошитых картах. смотрите от розетки сколько тянет ферма, и длите на кол-во карт.
killerbean
 
Повідомлень: 834
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Очень важное чтиво. Там про основные нововведения, которые нас ждут ближайшие 3-5 лет в битке. Из главного ИМХО - это появится анонимность, так как скроют кол-во в паблик блокчейне без потери достоверности. Все подробности в статье.

Roadmap to Bitcoin Developments

https://medium.com/@ianedws/roadmap-to- ... af59b6d122
killerbean
 
Повідомлень: 834
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1091109210931094>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4677, 4678, 4679
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
46786 163846779
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 11:05
Перес де Куэльяр
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6122 1297743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 08:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35079
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.