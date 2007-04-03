Vitaka написав:Ваш Afterburner какое энергопотребление на карту показывает?
На текущем алгоритме 0.155 кВт/час. Но я бы ему не сильно доверял, он обманывает, особенно на прошитых картах. смотрите от розетки сколько тянет ферма, и длите на кол-во карт.
Та это понятно... Ваша ферма сколько карт и сколько тянет? Как-то не выходит $0,13 сут/карта, даже на двухзонном счетчике.
0,15кВт/карта*24часа*1,68грн/кВт=6,048грн/26курс=$0,23 Плюс я не считал потребление, мамы, вентиляторов, диска, и т.д. П.С. Поставьте Core Voltage -100mV, я добился 0,97 кВт/карта, при 0,15 изначально.
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 27 бер, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka написав:Даже при Вашем подсчете/раскладе 5,3грн это $0.2, ну уж никак не $0.13 карта/сутки.
Это упрощенные расчеты, там еще минус мое потребление, плюс 26 часов простоя, плюс еще некоторые факторы... Вообщем нифик оно вам надо. Просто поверьте, что у меня $0,13/сутки. Это достоверные данные. Не вижу смысла всё расписывать, что у меня считается там.
Что 0.13, что 0.2 очень сильно отличаются от 0.48 с которых начался разговор.
Чтобы дальше не флудить, считайте что $0.2, это 16,66% от моих доходов с карты. Вполне себе нормальная доходжность чистыми.
Vitaka написав:Даже при Вашем подсчете/раскладе 5,3грн это $0.2, ну уж никак не $0.13 карта/сутки.
Это упрощенные расчеты, там еще минус мое потребление, плюс 26 часов простоя, плюс еще некоторые факторы... Вообщем нифик оно вам надо. Просто поверьте, что у меня $0,13/сутки. Это достоверные данные. Не вижу смысла всё расписывать, что у меня считается там.
Что 0.13, что 0.2 очень сильно отличаются от 0.48 с которых начался разговор.
Чтобы дальше не флудить, считайте что $0.2, это 16,66% от моих доходов с карты. Вполне себе нормальная доходжность чистыми.
Ааа... Так там ещё и Ваше бытовое потребление? Дайте попользоваться своим "калькулятором". Я изначально понял, что Вы чего-то не договариваете. Просто Вы предлагаете другим не корректную информация, а потом съезжаете на "не будем флудить" Ну и меня больше зацепила "доходность "если битка упадет на 2к".
Vitaka написав:Просто Вы предлагаете другим не корректную информация, а потом съезжаете на "не будем флудить"
Конкретная информация: $0.2 Откуда $0.48?
48 центов писал не я. А Ваше реальное потребление, при условии, что 11 карт (0,15кВт/карта) шкварят без понижения напряжения на ядре - ~1800 кВт/месяц. Ели двухзонный счетчик это: 1,33грн/кВт, или $0.28 карта/сутки. При обычном тарифе, 1,68грн/кВт соответственно $0.35 карта/сутки. Это без специальных "калькуляторов" Извините, если шо.