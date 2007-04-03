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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1092109310941095>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:37

  killerbean написав:
  Vitaka написав:Ваш Afterburner какое энергопотребление на карту показывает?


На текущем алгоритме 0.155 кВт/час. Но я бы ему не сильно доверял, он обманывает, особенно на прошитых картах. смотрите от розетки сколько тянет ферма, и длите на кол-во карт.


:) Та это понятно... Ваша ферма сколько карт и сколько тянет? Как-то не выходит $0,13 сут/карта, даже на двухзонном счетчике.

0,15кВт/карта*24часа*1,68грн/кВт=6,048грн/26курс=$0,23
Плюс я не считал потребление, мамы, вентиляторов, диска, и т.д.
П.С. Поставьте Core Voltage -100mV, я добился 0,97 кВт/карта, при 0,15 изначально.
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 27 бер, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Та это понятно... Ваша ферма сколько кат и сколько тянет? Как-то не выходит $0,13 сут/карта, даже на двухзонном счетчике.


За прошлый месяц пришел счет на 972 кВт, это 972х1,68=1632,96 грн, делим на 28 дней = 58,32 грн/сутки, делим на 11 карт = 5,3грн сутки. Вроде всё примерно сходится.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:00

  killerbean написав:
  Vitaka написав:Та это понятно... Ваша ферма сколько кат и сколько тянет? Как-то не выходит $0,13 сут/карта, даже на двухзонном счетчике.


За прошлый месяц пришел счет на 972 кВт, это 972х1,68=1632,96 грн, делим на 28 дней = 58,32 грн/сутки, делим на 11 карт = 5,3грн сутки. Вроде всё примерно сходится.


Даже при Вашем подсчете/раскладе 5,3грн это $0.2, ну уж никак не $0.13 карта/сутки.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Даже при Вашем подсчете/раскладе 5,3грн это $0.2, ну уж никак не $0.13 карта/сутки.

Это упрощенные расчеты, там еще минус мое потребление, плюс 26 часов простоя, плюс еще некоторые факторы... Вообщем нифик оно вам надо. Просто поверьте, что у меня $0,13/сутки. Это достоверные данные. Не вижу смысла всё расписывать, что у меня считается там.

Что 0.13, что 0.2 очень сильно отличаются от 0.48 с которых начался разговор.

Чтобы дальше не флудить, считайте что $0.2, это 16,66% от моих доходов с карты. Вполне себе нормальная доходжность чистыми.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:04

  killerbean написав:
  Vitaka написав:Даже при Вашем подсчете/раскладе 5,3грн это $0.2, ну уж никак не $0.13 карта/сутки.

Это упрощенные расчеты, там еще минус мое потребление, плюс 26 часов простоя, плюс еще некоторые факторы... Вообщем нифик оно вам надо. Просто поверьте, что у меня $0,13/сутки. Это достоверные данные. Не вижу смысла всё расписывать, что у меня считается там.

Что 0.13, что 0.2 очень сильно отличаются от 0.48 с которых начался разговор.

Чтобы дальше не флудить, считайте что $0.2, это 16,66% от моих доходов с карты. Вполне себе нормальная доходжность чистыми.


Ааа... Так там ещё и Ваше бытовое потребление? :) Дайте попользоваться своим "калькулятором". Я изначально понял, что Вы чего-то не договариваете. Просто Вы предлагаете другим не корректную информация, а потом съезжаете на "не будем флудить"
Ну и меня больше зацепила "доходность "если битка упадет на 2к".
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По скорости падения альтов. Если биток упадет на 2к, то эфир будет стоить 20 баксов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Просто Вы предлагаете другим не корректную информация, а потом съезжаете на "не будем флудить"

Конкретная информация: $0.2
Откуда $0.48?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:32

  killerbean написав:
  Vitaka написав:Просто Вы предлагаете другим не корректную информация, а потом съезжаете на "не будем флудить"

Конкретная информация: $0.2
Откуда $0.48?


48 центов писал не я. А Ваше реальное потребление, при условии, что 11 карт (0,15кВт/карта) шкварят без понижения напряжения на ядре - ~1800 кВт/месяц. Ели двухзонный счетчик это:
1,33грн/кВт, или $0.28 карта/сутки. При обычном тарифе, 1,68грн/кВт соответственно $0.35 карта/сутки. Это без специальных "калькуляторов" Извините, если шо.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сергей Мавроди в шести цитатах.
https://www.youtube.com/watch?v=58NwhlC_tlk


А ведь что то есть в его оправданиях, он просто дал людям "финансовый героин", который им так надо. Биткоин - современный синтетический финансовый героин.

П.С. Стих в конце зацепил, поэтом был....
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:А Ваше реальное потребление, при условии, что 11 карт

Спасибо что за меня мое потребление посчитали. Забавно конечно. Если то, и это и то, то будет 35 центов. Хахаха.

При том, что я даже не эфир копаю)))
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