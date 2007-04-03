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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1092109310941095

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а какие карты лучше брать для майнинга? (без учета ее цены)
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:50

  killerbean написав:
  Vitaka написав:А Ваше реальное потребление, при условии, что 11 карт

Спасибо что за меня мое потребление посчитали. Забавно конечно. Если то, и это и то, то будет 35 центов. Хахаха.

При том, что я даже не эфир копаю)))


Какая разница, шо Вы копаете? Ваша карта жжет 0,15кВт час. Всё остальное легко высчитывается. А как и где Вы там подключились - то такое дело. Просто народ не смущайте.
П.С. Я не Ваше потребление посчитал, а Вашего железа. Это две большие разницы :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 27 бер, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:50

  barabass написав:а какие карты лучше брать для майнинга? (без учета ее цены)


https://mining-cryptocurrency.ru/mining ... karte-gpu/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я бы брал 580е на 4GB. Бренд лучше Sapphire NITRO+, или MSI серии GamingX. Если по цене карты на 4 и 8 GB стоят примерно одинаково - то лучше на 8.
По NVidia не подскажу, не копал в ту сторону болше года.

Щас дадут ключи от халупы, сделаю ремонт, и опять буду много карт брать, тогда будет больше инфы.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:17

https://kurs.com.ua/forums/topic/3838-chelovek-dal-maksimu-jakovenko-izvestnogo-kak-hamaha-v-upravlenie-300k-doll-i-chto-iz-atogo-poluchilos-est-skrini-perepiski-i-vse-sdelki/ :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:42


ну если 300к для него 1-10% от депо то почему бы и не слить?
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46

  Vitaka написав:
  barabass написав:а какие карты лучше брать для майнинга? (без учета ее цены)


https://mining-cryptocurrency.ru/mining ... karte-gpu/

сенкс!
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:23

  barabass написав:
  Vitaka написав:
  barabass написав:а какие карты лучше брать для майнинга? (без учета ее цены)


https://mining-cryptocurrency.ru/mining ... karte-gpu/

сенкс!


Сравнивайте соотношение производительность/потребление/цена. Хешрейт указан без разгона, потребление без даунвольтинга.
Vitaka
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