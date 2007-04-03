Додано: Вів 27 бер, 2018 15:47

killerbean



Я бы брал 580е на 4GB. Бренд лучше Sapphire NITRO+, или MSI серии GamingX. Если по цене карты на 4 и 8 GB стоят примерно одинаково - то лучше на 8.

По NVidia не подскажу, не копал в ту сторону болше года.



Сапфир и ЭмСиАй - это производители видеокарт.А Нвидиа обычно рассматривается как производитель графических чипов(и не только конечно), вечно соперничающий с Радеонами(Ати - Амд).Обычно их брендированные карты не отличаются разгонными свойствами и улучшенными системами охлаждения.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.