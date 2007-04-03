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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а какие карты лучше брать для майнинга? (без учета ее цены)
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:50
Какая разница, шо Вы копаете? Ваша карта жжет 0,15кВт час. Всё остальное легко высчитывается. А как и где Вы там подключились - то такое дело. Просто народ не смущайте.
П.С. Я не Ваше потребление посчитал, а Вашего железа. Это две большие разницы
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 27 бер, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:50
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я бы брал 580е на 4GB. Бренд лучше Sapphire NITRO+, или MSI серии GamingX. Если по цене карты на 4 и 8 GB стоят примерно одинаково - то лучше на 8.
По NVidia не подскажу, не копал в ту сторону болше года.
Щас дадут ключи от халупы, сделаю ремонт, и опять буду много карт брать, тогда будет больше инфы.
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:17
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:42
ну если 300к для него 1-10% от депо то почему бы и не слить?
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46
сенкс!
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:23
Сравнивайте соотношение производительность/потребление/цена. Хешрейт указан без разгона, потребление без даунвольтинга.
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:47
killerbean
Я бы брал 580е на 4GB. Бренд лучше Sapphire NITRO+, или MSI серии GamingX. Если по цене карты на 4 и 8 GB стоят примерно одинаково - то лучше на 8.
По NVidia не подскажу, не копал в ту сторону болше года.
Сапфир и ЭмСиАй - это производители видеокарт.А Нвидиа обычно рассматривается как производитель графических чипов(и не только конечно), вечно соперничающий с Радеонами(Ати - Амд).Обычно их брендированные карты не отличаются разгонными свойствами и улучшенными системами охлаждения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Надо читать внимательнее. Сапфир и ЭмСиАй написано в одном предложении с 580-ми. Имелось ввиду, что Radeon RX 580 4GB лучше брать этих 2х брендов.
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