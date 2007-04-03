Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:10
Vitaka написав:
Какая разница, шо Вы копаете?
Есть разница так как на разных алгоритмах разгон влияет по-разному. Тот даунвольт, о котором вы тут пишите на моем алгоритме существенно садит производительность, а на эфире нет. В то же время разгон по памяти на эфире дает прирост, а у меня на дефолтном значении 1750 всё стоит.
Всё, про карты закончил. Дальше сами.
killerbean
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:11
А тем временем крипта идет в оффлайн
Bithumb Launching New Service to Allow Crypto Payments at 6000+ Physical Stores
https://news.bitcoin.com/bithumb-launch ... %20Channel
killerbean
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:22
Попытка оживить мертвого.
Но одного я не могу понять: почему именно в Южной Корее и Японии народ настолько крейзи по поводу крипты? Чем им их воны и йены так подгадили?
airmax78
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:35
да то все хрень, бизнес однодневки, попытки создать положительный новостной фон чтоб расшевелить рынок, потому что биржи недополучают прибыли из за комиссионных
Zebra
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