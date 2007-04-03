Есть разница так как на разных алгоритмах разгон влияет по-разному. Тот даунвольт, о котором вы тут пишите на моем алгоритме существенно садит производительность, а на эфире нет. В то же время разгон по памяти на эфире дает прирост, а у меня на дефолтном значении 1750 всё стоит.
Vitl написав:Сапфир и ЭмСиАй - это производители видеокарт.А Нвидиа обычно рассматривается как производитель графических чипов(и не только конечно), вечно соперничающий с Радеонами(Ати - Амд).Обычно их брендированные карты не отличаются разгонными свойствами и улучшенными системами охлаждения.
Надо читать внимательнее. Сапфир и ЭмСиАй написано в одном предложении с 580-ми. Имелось ввиду, что Radeon RX 580 4GB лучше брать этих 2х брендов.
Согласен.А ну подскажи, сейчас народ балуется таким разгоном и модернизацией, как я раньше...Это начало 2000х, кроме стандартного разгона по шине и коэффициентом проца, как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.