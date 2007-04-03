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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1093109410951096

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Какая разница, шо Вы копаете?

Есть разница так как на разных алгоритмах разгон влияет по-разному. Тот даунвольт, о котором вы тут пишите на моем алгоритме существенно садит производительность, а на эфире нет. В то же время разгон по памяти на эфире дает прирост, а у меня на дефолтном значении 1750 всё стоит.

Всё, про карты закончил. Дальше сами.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тем временем крипта идет в оффлайн

Bithumb Launching New Service to Allow Crypto Payments at 6000+ Physical Stores

https://news.bitcoin.com/bithumb-launch ... %20Channel
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:22

  killerbean написав:А тем временем крипта идет в оффлайн

Bithumb Launching New Service to Allow Crypto Payments at 6000+ Physical Stores

https://news.bitcoin.com/bithumb-launch ... %20Channel

Попытка оживить мертвого.
Но одного я не могу понять: почему именно в Южной Корее и Японии народ настолько крейзи по поводу крипты? Чем им их воны и йены так подгадили?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да то все хрень, бизнес однодневки, попытки создать положительный новостной фон чтоб расшевелить рынок, потому что биржи недополучают прибыли из за комиссионных
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:49

  killerbean написав:
  Vitl написав:Сапфир и ЭмСиАй - это производители видеокарт.А Нвидиа обычно рассматривается как производитель графических чипов(и не только конечно), вечно соперничающий с Радеонами(Ати - Амд).Обычно их брендированные карты не отличаются разгонными свойствами и улучшенными системами охлаждения.

Надо читать внимательнее. Сапфир и ЭмСиАй написано в одном предложении с 580-ми. Имелось ввиду, что Radeon RX 580 4GB лучше брать этих 2х брендов.


Согласен.А ну подскажи, сейчас народ балуется таким разгоном и модернизацией, как я раньше...Это начало 2000х, кроме стандартного разгона по шине и коэффициентом проца, как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:55

  Vitl написав: как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров :D

ты ж потом карту не сплавишь
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

К лету биток по идее может подняться еще до 10к за штуку (в 2014 году он летом восстановился на 50% своей пиковой стоимости), а затем плавно к концу года на 4500
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:29

  barabass написав:
  Vitl написав: как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров :D

ты ж потом карту не сплавишь


Ты не понял, это ж было лет 16 назад.Я тогда разлочил Радеона более дешёвого с половиной закрытых конвееров.Он превратился в старшую модель.Конечно вмешательство лишает гарантии, но без него и не добиться желаемого результата,а если продавать, то не скрывая.Собственно вопрос состоял в том, делают ли сейчас что то подобными способами или только программно.На процах амд также паял перемычки прямо на нём, чтобы открыть изменение коэффициента умножения.Весело было тогда, покупали младшенькие модели и превращали их в старшенькие.Сейчас это отпало и в прошлом, просто вспомнилось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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