Есть разница так как на разных алгоритмах разгон влияет по-разному. Тот даунвольт, о котором вы тут пишите на моем алгоритме существенно садит производительность, а на эфире нет. В то же время разгон по памяти на эфире дает прирост, а у меня на дефолтном значении 1750 всё стоит.
Vitl написав:Сапфир и ЭмСиАй - это производители видеокарт.А Нвидиа обычно рассматривается как производитель графических чипов(и не только конечно), вечно соперничающий с Радеонами(Ати - Амд).Обычно их брендированные карты не отличаются разгонными свойствами и улучшенными системами охлаждения.
Надо читать внимательнее. Сапфир и ЭмСиАй написано в одном предложении с 580-ми. Имелось ввиду, что Radeon RX 580 4GB лучше брать этих 2х брендов.
Согласен.А ну подскажи, сейчас народ балуется таким разгоном и модернизацией, как я раньше...Это начало 2000х, кроме стандартного разгона по шине и коэффициентом проца, как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав: как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров
ты ж потом карту не сплавишь
Ты не понял, это ж было лет 16 назад.Я тогда разлочил Радеона более дешёвого с половиной закрытых конвееров.Он превратился в старшую модель.Конечно вмешательство лишает гарантии, но без него и не добиться желаемого результата,а если продавать, то не скрывая.Собственно вопрос состоял в том, делают ли сейчас что то подобными способами или только программно.На процах амд также паял перемычки прямо на нём, чтобы открыть изменение коэффициента умножения.Весело было тогда, покупали младшенькие модели и превращали их в старшенькие.Сейчас это отпало и в прошлом, просто вспомнилось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Это начало 2000х, кроме стандартного разгона по шине и коэффициентом проца, как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров
Я такого не встречал. Сейчас просто берут софт, и дергают за ползунки. Находят комбинацию, при которой карта не падает, потом все карты ставят в один риг, и далее доводят, чтобы уже все карты вместе не падали.
На этом и останавливаются. Еще можно с вольтажом поиграться, но это не везде катит, но на некоторых монетах можно существенно снизить потребление карт без существенной потери скорости