Додано: Вів 27 бер, 2018 23:07

А кто может обьяснить, что с Эфиром происходит? На 300 идет?



А как же смарт контракты?

До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.