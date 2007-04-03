Vitl написав:Это начало 2000х, кроме стандартного разгона по шине и коэффициентом проца, как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров
Я такого не встречал. Сейчас просто берут софт, и дергают за ползунки. Находят комбинацию, при которой карта не падает, потом все карты ставят в один риг, и далее доводят, чтобы уже все карты вместе не падали.
На этом и останавливаются. Еще можно с вольтажом поиграться, но это не везде катит, но на некоторых монетах можно существенно снизить потребление карт без существенной потери скорости
Понятно, спасибо.Я давно уже не по этим делам.даже глянул на картинку и увидел драйвер адреналин.Мой последний радеон работал с драйверами каталист.Сейчас сижу на современных минипк и ноут, предпочитаю процы ай5(3 слабоват, 7горячеват) а видеоподсистема вообще не волнует.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Саммит лидеров в НОЯБРЕ. Тоесть митинги Г20 -2018-2019 фактически нонстопом будут идти до лета 2019г. Финансовых митингов 11(ОДИНАДЦАТЬ). Полный календарь мероприятий по ссылке ниже, там 100+ митингов, уже с десяток отгуляди за прошедшие 2 недели
Corpocrator написав:
Zebra написав:19-20 марта саммит G20, повестка дня - криптовалюты. Готовьте ведёрки
Лирика: Zebra, было бы совсем ок написать, сорян посоны, я ванговал саммит летом 2018 и всех вас настраивал, но оказалось "показалось", и даже месяц назад, когда мне в это тыцнули носом, я никого не предупредил, а продолжил строить и себя самого вумного)