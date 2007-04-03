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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1094109510961097

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:13

  killerbean написав:
  Vitl написав:Это начало 2000х, кроме стандартного разгона по шине и коэффициентом проца, как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров

Я такого не встречал. Сейчас просто берут софт, и дергают за ползунки. Находят комбинацию, при которой карта не падает, потом все карты ставят в один риг, и далее доводят, чтобы уже все карты вместе не падали.

На этом и останавливаются. Еще можно с вольтажом поиграться, но это не везде катит, но на некоторых монетах можно существенно снизить потребление карт без существенной потери скорости

Зображення


Понятно, спасибо.Я давно уже не по этим делам.даже глянул на картинку и увидел драйвер адреналин.Мой последний радеон работал с драйверами каталист.Сейчас сижу на современных минипк и ноут, предпочитаю процы ай5(3 слабоват, 7горячеват) а видеоподсистема вообще не волнует.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А кто может обьяснить, что с Эфиром происходит? На 300 идет?

А как же смарт контракты?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:22

  spitfirekdv написав:А кто может обьяснить, что с Эфиром происходит? На 300 идет?

А как же смарт контракты?


Усыхает газ... А ими кто-то пользуется ентими контрактами? :roll:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:29

  Vitaka написав:
  spitfirekdv написав:А кто может обьяснить, что с Эфиром происходит? На 300 идет?

А как же смарт контракты?


Усыхает газ... А ими кто-то пользуется ентими контрактами? :roll:


Ну хорошая же идея. Или Бутерин всех развел? :lol:
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:46

По Г20 вы чего осплепли наглухо? ок, повторяю.

Саммит лидеров в НОЯБРЕ. Тоесть митинги Г20 -2018-2019 фактически нонстопом будут идти до лета 2019г.
Финансовых митингов 11(ОДИНАДЦАТЬ).
Полный календарь мероприятий по ссылке ниже, там 100+ митингов, уже с десяток отгуляди за прошедшие 2 недели

  Corpocrator написав:
  Zebra написав:19-20 марта саммит G20, повестка дня - криптовалюты.
Готовьте ведёрки

https://freedman.club/bankiri-i-ministr ... os_airese/

Лирика:
Zebra, было бы совсем ок написать, сорян посоны, я ванговал саммит летом 2018 и всех вас настраивал, но оказалось "показалось", и даже месяц назад, когда мне в это тыцнули носом, я никого не предупредил, а продолжил строить и себя самого вумного)

Сабж:
https://www.g20.org/en/calendar

это на повестке будет еще ого-го, аж до:

3rd Meeting of the International Financial Architecture Working Group
Paris 11 September 2018

а потом G20.2019 в Осаке, намного быстрее чем через год, где будут финализиривовать
New World Financial Architecture
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 01:44

  spitfirekdv написав:
  Vitaka написав:
  spitfirekdv написав:А кто может обьяснить, что с Эфиром происходит? На 300 идет?

А как же смарт контракты?


Усыхает газ... А ими кто-то пользуется ентими контрактами? :roll:


Ну хорошая же идея. Или Бутерин всех развел? :lol:

В чем идея? Выпуск ICO и криптокотят - да. В остальном смартконтракты бесполезны для внешнего мира.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

еще немного на тему пузырей. Это еще раз подчеркивает тот факт, что люди только и умеют, что надувать и сдувать пузыри в текущей финансовой модели устройства мира.

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Такое ощущение, что уже в эти выходные мы будем штурмовать новые низины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток таки закрепился ниже 8000, так что только вниз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Биток таки закрепился ниже 8000, так что только вниз.


Ну так самое время - ЗАШАРТИТЬ НА ВСЕ! :mrgreen:
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