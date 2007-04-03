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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:48
killerbean написав:
еще немного на тему пузырей. Это еще раз подчеркивает тот факт, что люди только и умеют, что надувать и сдувать пузыри в текущей финансовой модели устройства мира.
Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)
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Zebra
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:03
Zebra написав:
Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)
Щас новая Великая Депресия начнется, и оллар тоже полетить, делов то.
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killerbean
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:04
killerbean написав: Zebra написав:
Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)
Щас новая Великая Депресия начнется, и оллар тоже полетить, делов то.
В Великую Депрессию доллар был стабилен как никогда, как и в другие кризисы.
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Zebra
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:14
Zebra написав:
В Великую Депрессию доллар был стабилен как никогда, как и в другие кризисы.
Так да, потому как все в мире захотят вынуть свои деньги из американских трежерей. А вот потом начнется самое интересное.
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killerbean
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:24
killerbean написав: Zebra написав:
В Великую Депрессию доллар был стабилен как никогда, как и в другие кризисы.
Так да, потому как все в мире захотят вынуть свои деньги из американских трежерей. А вот потом начнется самое интересное.
Эти байки уже лет 200 рассказывают враги Америки.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:30
Zebra написав:
Эти байки уже лет 200 рассказывают враги Америки.
Во время депрессии покупательная способность бакса резко выросла, а потом дальше покатилась вниз. Ну то такое.
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killerbean
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