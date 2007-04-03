Vitl написав:

barabass написав: Vitl написав: как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров

ты ж потом карту не сплавишь ты ж потом карту не сплавишь

Ты не понял, это ж было лет 16 назад.Я тогда разлочил Радеона более дешёвого с половиной закрытых конвееров.Он превратился в старшую модель.Конечно вмешательство лишает гарантии, но без него и не добиться желаемого результата,а если продавать, то не скрывая.Собственно вопрос состоял в том, делают ли сейчас что то подобными способами или только программно.На процах амд также паял перемычки прямо на нём, чтобы открыть изменение коэффициента умножения.Весело было тогда, покупали младшенькие модели и превращали их в старшенькие.Сейчас это отпало и в прошлом, просто вспомнилось.