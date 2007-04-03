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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1095109610971098

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:48

  killerbean написав:еще немного на тему пузырей. Это еще раз подчеркивает тот факт, что люди только и умеют, что надувать и сдувать пузыри в текущей финансовой модели устройства мира.


Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)


Щас новая Великая Депресия начнется, и оллар тоже полетить, делов то.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:04

  killerbean написав:
  Zebra написав:Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)


Щас новая Великая Депресия начнется, и оллар тоже полетить, делов то.

В Великую Депрессию доллар был стабилен как никогда, как и в другие кризисы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:В Великую Депрессию доллар был стабилен как никогда, как и в другие кризисы.

Так да, потому как все в мире захотят вынуть свои деньги из американских трежерей. А вот потом начнется самое интересное.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:24

  killerbean написав:
  Zebra написав:В Великую Депрессию доллар был стабилен как никогда, как и в другие кризисы.

Так да, потому как все в мире захотят вынуть свои деньги из американских трежерей. А вот потом начнется самое интересное.

Эти байки уже лет 200 рассказывают враги Америки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Эти байки уже лет 200 рассказывают враги Америки.

Во время депрессии покупательная способность бакса резко выросла, а потом дальше покатилась вниз. Ну то такое.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:49

  killerbean написав:
  Zebra написав:Эти байки уже лет 200 рассказывают враги Америки.

Во время депрессии покупательная способность бакса резко выросла, а потом дальше покатилась вниз. Ну то такое.

Она не то, чтобы покатилась, а обвалилась. Просто у людей банально изъяли золото по фиксированной цене, после чего новую цену официально установили почти в 2 раза выше. Вот такие дела творились в светоче мировой демократии.

Конфискация золота у населения США в 1933 году
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:58

  Vitl написав:
  barabass написав:
  Vitl написав: как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров :D

ты ж потом карту не сплавишь


Ты не понял, это ж было лет 16 назад.Я тогда разлочил Радеона более дешёвого с половиной закрытых конвееров.Он превратился в старшую модель.Конечно вмешательство лишает гарантии, но без него и не добиться желаемого результата,а если продавать, то не скрывая.Собственно вопрос состоял в том, делают ли сейчас что то подобными способами или только программно.На процах амд также паял перемычки прямо на нём, чтобы открыть изменение коэффициента умножения.Весело было тогда, покупали младшенькие модели и превращали их в старшенькие.Сейчас это отпало и в прошлом, просто вспомнилось.

Резисторы на чипке дла разблокировки конвейеров перепаивали ещё на Радиках типа 9500, но это в начале 2000-х было. Позже просто перешивались бивисами от необрезанных карт. Последний раз срабатывало с некоторыми Fury и R9 290.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Биток таки закрепился ниже 8000, так что только вниз.

Как раз не закрепился, а немного отрастает
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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