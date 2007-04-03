Zebra написав:Эти байки уже лет 200 рассказывают враги Америки.
Во время депрессии покупательная способность бакса резко выросла, а потом дальше покатилась вниз. Ну то такое.
Она не то, чтобы покатилась, а обвалилась. Просто у людей банально изъяли золото по фиксированной цене, после чего новую цену официально установили почти в 2 раза выше. Вот такие дела творились в светоче мировой демократии.
Vitl написав: как то дошёл до того, что токопроводящим лаком рисовал дорожки на подложке видеочипа с целью разблокировки залоченных конвейеров
ты ж потом карту не сплавишь
Ты не понял, это ж было лет 16 назад.Я тогда разлочил Радеона более дешёвого с половиной закрытых конвееров.Он превратился в старшую модель.Конечно вмешательство лишает гарантии, но без него и не добиться желаемого результата,а если продавать, то не скрывая.Собственно вопрос состоял в том, делают ли сейчас что то подобными способами или только программно.На процах амд также паял перемычки прямо на нём, чтобы открыть изменение коэффициента умножения.Весело было тогда, покупали младшенькие модели и превращали их в старшенькие.Сейчас это отпало и в прошлом, просто вспомнилось.
Резисторы на чипке дла разблокировки конвейеров перепаивали ещё на Радиках типа 9500, но это в начале 2000-х было. Позже просто перешивались бивисами от необрезанных карт. Последний раз срабатывало с некоторыми Fury и R9 290.