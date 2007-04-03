RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1096109710981099

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:04

  killerbean написав:
  Zebra написав:Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)


Щас новая Великая Депресия начнется, и оллар тоже полетить, делов то.

в депресію навпаки валюта дорожала відносно активів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13699
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Забавно посмотреть на индекс ДД на интервале 2 года. Это Вам не бэд-коэн. Там люди с реальными триллионами вечно зеленых. Опять б.у. Поршей из США навезут в Одессу.

https://ru.tradingview.com/symbols/DJ-DJI/
moniks
 
Повідомлень: 894
З нами з: 27.08.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1096109710981099
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4693, 4694, 4695
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
46948 163888262
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 бер, 2018 16:44
Искатель
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6123 1298012
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 бер, 2018 10:35
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55013)
28.03.2018 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.