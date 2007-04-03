в депресію навпаки валюта дорожала відносно активів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:04
в депресію навпаки валюта дорожала відносно активів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Забавно посмотреть на индекс ДД на интервале 2 года. Это Вам не бэд-коэн. Там люди с реальными триллионами вечно зеленых. Опять б.у. Поршей из США навезут в Одессу.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Красиво пузырь сдуется.
2014 год 1:1
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ферроксу на заметку:
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:19
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:29
В 2019-2020 можно смело понемногу (подчёркиваю понемногу) будет набирать позицию перед понижением вознаграждения за блок в 2020 когда резкий дефицит битка предложения снова вызовет перекос.
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