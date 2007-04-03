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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1097109810991100>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:04

  killerbean написав:
  Zebra написав:Американский доллар не смогли надуть ни разу. У него стабильная покупательская способность с поправкой на низкую инфляцию (как плата эмитентам за изобретение)


Щас новая Великая Депресия начнется, и оллар тоже полетить, делов то.

в депресію навпаки валюта дорожала відносно активів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Забавно посмотреть на индекс ДД на интервале 2 года. Это Вам не бэд-коэн. Там люди с реальными триллионами вечно зеленых. Опять б.у. Поршей из США навезут в Одессу.

https://ru.tradingview.com/symbols/DJ-DJI/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красиво пузырь сдуется.
2014 год 1:1
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ферроксу на заметку: https://ttrcoin.com/kak-zarabotat-na-kr ... dera.2933/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:19

  Zebra написав:Красиво пузырь сдуется.
2014 год 1:1

Т.е. у ходлеров все-таки есть надежда. Хотя она и в отдаленной перспективе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:29

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Красиво пузырь сдуется.
2014 год 1:1

Т.е. у ходлеров все-таки есть надежда. Хотя она и в отдаленной перспективе.

В 2019-2020 можно смело понемногу (подчёркиваю понемногу) будет набирать позицию перед понижением вознаграждения за блок в 2020 когда резкий дефицит битка предложения снова вызовет перекос.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Откройте ценники 2016 года на биток, эфир, лайткоин и поймете насколько сегодняшние цены - надувательство. По сути ничего не поменялось за 2 года, криптовалюта нигде не стала экономической основой торговли, основой экономики. Капитализация криптовалюты даже сейчас это капитализация гривны умноженная на 15. Тоесть 600 млн человек должны пользоваться криптой ежедневно для ведения бизнеса, платиться пенсии, зарплаты, налоги.

Хомячек, если ты еще не продал свою крипту - самое время сделать это сейчас.
На ютубе вангуют, что на следующей неделе биток может завалиться на 4000. И это будет уже без отскока. Как было с золотом кажется в 2013 году, оно просто резко просело и больше не возвращалось вверх. Так сдуются пузыри.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

дойдем гдето до 4000 и вверх судя по боллинджеру на недельке
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  barabass написав:дойдем до 4000 и вверх


Мало. надо 2-3К.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:23

  killerbean написав:
  barabass написав:дойдем до 4000 и вверх


Мало. надо 2-3К.

а потом на 1.5к в 2019 году
Zebra
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