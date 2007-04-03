в депресію навпаки валюта дорожала відносно активів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:04
в депресію навпаки валюта дорожала відносно активів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Забавно посмотреть на индекс ДД на интервале 2 года. Это Вам не бэд-коэн. Там люди с реальными триллионами вечно зеленых. Опять б.у. Поршей из США навезут в Одессу.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Красиво пузырь сдуется.
2014 год 1:1
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ферроксу на заметку:
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:19
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:29
В 2019-2020 можно смело понемногу (подчёркиваю понемногу) будет набирать позицию перед понижением вознаграждения за блок в 2020 когда резкий дефицит битка предложения снова вызовет перекос.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Откройте ценники 2016 года на биток, эфир, лайткоин и поймете насколько сегодняшние цены - надувательство. По сути ничего не поменялось за 2 года, криптовалюта нигде не стала экономической основой торговли, основой экономики. Капитализация криптовалюты даже сейчас это капитализация гривны умноженная на 15. Тоесть 600 млн человек должны пользоваться криптой ежедневно для ведения бизнеса, платиться пенсии, зарплаты, налоги.
Хомячек, если ты еще не продал свою крипту - самое время сделать это сейчас.
На ютубе вангуют, что на следующей неделе биток может завалиться на 4000. И это будет уже без отскока. Как было с золотом кажется в 2013 году, оно просто резко просело и больше не возвращалось вверх. Так сдуются пузыри.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
дойдем гдето до 4000 и вверх судя по боллинджеру на недельке
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:23
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