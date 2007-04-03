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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1097109810991100

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 106
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:24

  Zebra написав:Все как и в 2014 году.

А вы были на этом рынке в 2014? Фондировали?
aladin
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:27

  aladin написав:
  Zebra написав:Все как и в 2014 году.

А вы были на этом рынке в 2014? Фондировали?

После обвала хотел набирать позицию, но так и не набирал, понимая какой это мусор по своему применению.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:а потом на 1.5к в 2019 году


Не, потом закупается крупняк, и к концу года мы выдем на новые хая, ну или как минимум на предыдущие хая.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:32

Забавные вы вангователи. Всё пропало, пузырь сдулся и так далее.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:33

  killerbean написав:
  Zebra написав:а потом на 1.5к в 2019 году


Не, потом закупается крупняк, и к концу года мы выдем на новые хая, ну или как минимум на предыдущие хая.

Летом еще можем сходить на 9700, и потом до конца года плавное снижение без отскоков. Все хомяки которые еще на что-то надеялись уже уйдут с рынка без бабла.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:33

  phantom_systems написав:Забавные вы вангователи. Всё пропало, пузырь сдулся и так далее.

Ну как бы да. Графики открой. Эфирчика например :lol:
Zebra
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