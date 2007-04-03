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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:24
Zebra написав:
Все как и в 2014 году.
А вы были на этом рынке в 2014? Фондировали?
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aladin
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:27
aladin написав: Zebra написав:
Все как и в 2014 году.
А вы были на этом рынке в 2014? Фондировали?
После обвала хотел набирать позицию, но так и не набирал, понимая какой это мусор по своему применению.
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Zebra
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:30
Zebra написав:
а потом на 1.5к в 2019 году
Не, потом закупается крупняк, и к концу года мы выдем на новые хая, ну или как минимум на предыдущие хая.
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killerbean
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:32
Забавные вы вангователи. Всё пропало, пузырь сдулся и так далее.
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phantom_systems
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:33
killerbean написав: Zebra написав:
а потом на 1.5к в 2019 году
Не, потом закупается крупняк, и к концу года мы выдем на новые хая, ну или как минимум на предыдущие хая.
Летом еще можем сходить на 9700, и потом до конца года плавное снижение без отскоков. Все хомяки которые еще на что-то надеялись уже уйдут с рынка без бабла.
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Zebra
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