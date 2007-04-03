Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:24
Zebra написав:
Все как и в 2014 году.
А вы были на этом рынке в 2014? Фондировали?
aladin
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:27
aladin написав: Zebra написав:
Все как и в 2014 году.
А вы были на этом рынке в 2014? Фондировали?
После обвала хотел набирать позицию, но так и не набирал, понимая какой это мусор по своему применению.
Zebra
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:30
Zebra написав:
а потом на 1.5к в 2019 году
Не, потом закупается крупняк, и к концу года мы выдем на новые хая, ну или как минимум на предыдущие хая.
killerbean
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:32
Забавные вы вангователи. Всё пропало, пузырь сдулся и так далее.
phantom_systems
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:33
killerbean написав: Zebra написав:
а потом на 1.5к в 2019 году
Не, потом закупается крупняк, и к концу года мы выдем на новые хая, ну или как минимум на предыдущие хая.
Летом еще можем сходить на 9700, и потом до конца года плавное снижение без отскоков. Все хомяки которые еще на что-то надеялись уже уйдут с рынка без бабла.
Zebra
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:43
Zebra написав: killerbean написав: Zebra написав:
а потом на 1.5к в 2019 году
Не, потом закупается крупняк, и к концу года мы выдем на новые хая, ну или как минимум на предыдущие хая.
Летом еще можем сходить на 9700, и потом до конца года плавное снижение без отскоков. Все хомяки которые еще на что-то надеялись уже уйдут с рынка без бабла.
Зато у молодого поколения появится иммунитет против "легких денег".
airmax78
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:52
Помню как в декабре-январе ставки по маржиналке на долларовые депозиты подскочили до 0.75% в день, или 273% годовых. Я уже тогда понял, что рынок болен, ценники на фантики раздуты в кредит и надо уносить оттуда ноги, а то еще мои фиатные денюжки биржа зажмет.
Zebra
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:22
Новые микросхемы для майнинга криптовалют угрожают Nvidia и AMD.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... cle-538926
Вместе с Мавроди умирает и биткоин....
Чукча2
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:53
barabas, все еще ходлишь лайт?
Сервис LitePay приказал долго жить за ненадобностью
Ну не хочет бизнес пользоваться фантиками, НЕ ХОЧЕТ.
Zebra
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