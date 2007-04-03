каким боком оно к лайту? сейчас все проекты связанные с крипта-карта заморозились
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:58
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:13
Дался мне он. В нём хайпа больше, чем дырявых смарт-контрактов, которых до черта. Просто наивно делать серьёзные прогнозы на основании динамики 4-летней давности.
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