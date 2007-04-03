xwxw3 написав:

Все ждут внедрения Lightning Network для биткоина. Что касается рынка то он уверено растущий, к примеру из топ 30 криптовалют 19 выросли с начала месяца на 7%-170% и только 4 просели от -8 до -30% и 7 держится возле 0%, среди них биткоин. То что не растет биткоин ровным счетом ничего не говорит в одно мгновение весь прирост алькоинов может влиться в биткоин, во время коррекции, такое уже было не раз, тем более если будут основания вроде внедрения Lightning Network. То что биток замер на растущем рынке навряд ли говорит о том что он будет падать, скорее он набирает силы.Биткоин проверен временем, биткоин это бренд, биткоин можно везде и всегда продать и т п биткоин это надежно, о биктоине говорят и пишут, фьчерсами торгуют на биткоин и т п Именно за биткоином будущее и перспектива, я ему доверяю уже больше чем банкам, так как знаю насколько он надежен.Как можно вообще писать такую чушь про биткоин и рынок криптовалют с их капитализацией распространением в мире и т п? Золото построено как пирамида, вот скажите реально стоит золото столько сколько за него дают или нет? Стоимость биткоина как и золота определяется не только спросом спекулянтов, но еще и людей которые перевозят, переводят, хранят, прячут деньги и т п Это финансовый инструмент, как можно то что предназначено для хранения накоплений называть пирамидой? В пирамиде один человек а тут миллионы кто держат цену, в пирамиде эмиссией один человек управляет, а тут миллионы майнят. В биткоине большой рынок а не один продавец и покупатель, тот кто продает и выпускает акции МММ, и самое главное тот один кто регулирует цену. Если кто то продает биткоины, то их выкупают другие покупатели потому как есть рынок и цена регулируется им. Чтоб выпустить акции МММ затрат много не нужно а чтоб добыть биткоин нужно вложится и поработать. Как можно вообще эти вещи сравнивать? Любой ограниченный ресурс растет в цене, это не показатель пиармиды, если бы это была она, то бюиткоин давно бы рухнул во время падения цен на него