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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1098109911001101

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 107
1) $6250 і вище
21%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:58

  Zebra написав:barabas, все еще ходлишь лайт?
Сервис LitePay приказал долго жить за ненадобностью :lol:

Ну не хочет бизнес пользоваться фантиками, НЕ ХОЧЕТ.

каким боком оно к лайту? сейчас все проекты связанные с крипта-карта заморозились
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:13

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Забавные вы вангователи. Всё пропало, пузырь сдулся и так далее.

Ну как бы да. Графики открой. Эфирчика например :lol:

Дался мне он. В нём хайпа больше, чем дырявых смарт-контрактов, которых до черта. Просто наивно делать серьёзные прогнозы на основании динамики 4-летней давности.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:20

  Чукча2 написав:Новые микросхемы для майнинга криптовалют угрожают Nvidia и AMD.
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... cle-538926

Вместе с Мавроди умирает и биткоин....

Чё? АМД и НВ неслабо поднялись на картах для майнеров. Банкротство АМД в этом году точно не состоится. НВ затачивает Ампера под майнеров, так что набьют чипки до отказа 32-битной целочисленкой и выбросят всё лишнее. Учитывая ресурсы НВ, это Битмэйну может поплохеть, если те серьёзно за майнинг возьмутся.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:39

С интересом сравнил серию роликов от майнеров.
Пол-года назад основной посыл был "Валюта будущего заменит устаревшие бумажки... дальше только рост"
Сейчас "В майнинг входить нет смысла... но то что есть холдим... холдим... дальше будет рост".
Если рассматривать жизненный цикл крипты, как товара, то можно сказать, что период роста практически без периода зрелости переходит в период упадка.
И маркетинговые посылы сейчас по сути подтверждают эту теорию. Высказывания накачанных маркетологами блогеров просто пытаются продлить агонию. Скажем так, заменить наиболее вероятный график В на более приличный график Г.
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antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:08

Куда ты пропал? Почему не заходишь и не проповедуешь?

  xwxw3 написав:Все ждут внедрения Lightning Network для биткоина. Что касается рынка то он уверено растущий, к примеру из топ 30 криптовалют 19 выросли с начала месяца на 7%-170% и только 4 просели от -8 до -30% и 7 держится возле 0%, среди них биткоин. То что не растет биткоин ровным счетом ничего не говорит в одно мгновение весь прирост алькоинов может влиться в биткоин, во время коррекции, такое уже было не раз, тем более если будут основания вроде внедрения Lightning Network. То что биток замер на растущем рынке навряд ли говорит о том что он будет падать, скорее он набирает силы.

Биткоин проверен временем, биткоин это бренд, биткоин можно везде и всегда продать и т п биткоин это надежно, о биктоине говорят и пишут, фьчерсами торгуют на биткоин и т п Именно за биткоином будущее и перспектива, я ему доверяю уже больше чем банкам, так как знаю насколько он надежен.

Как можно вообще писать такую чушь про биткоин и рынок криптовалют с их капитализацией распространением в мире и т п? Золото построено как пирамида, вот скажите реально стоит золото столько сколько за него дают или нет? Стоимость биткоина как и золота определяется не только спросом спекулянтов, но еще и людей которые перевозят, переводят, хранят, прячут деньги и т п Это финансовый инструмент, как можно то что предназначено для хранения накоплений называть пирамидой? В пирамиде один человек а тут миллионы кто держат цену, в пирамиде эмиссией один человек управляет, а тут миллионы майнят. В биткоине большой рынок а не один продавец и покупатель, тот кто продает и выпускает акции МММ, и самое главное тот один кто регулирует цену. Если кто то продает биткоины, то их выкупают другие покупатели потому как есть рынок и цена регулируется им. Чтоб выпустить акции МММ затрат много не нужно а чтоб добыть биткоин нужно вложится и поработать. Как можно вообще эти вещи сравнивать? Любой ограниченный ресурс растет в цене, это не показатель пиармиды, если бы это была она, то бюиткоин давно бы рухнул во время падения цен на него
Zebra
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