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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1099110011011102

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 107
1) $6250 і вище
21%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
38
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:47

  Чукча2 написав:Боитесь инвестировать в биткоин? У вас есть альтернатива.

https://ru.investing.com/analysis/article-200229401


Вспомнилась песенка (...не прячте ваши денежки по банкам и углам...) из Буратино :)

https://www.youtube.com/watch?v=_YLSJ9pgTDY
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну все, битошка под 8к нырнул всерьез и надолго. На горизонте пробитие 7к.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:08

Сейчас стадия капитуляции

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:12

  airmax78 написав:Ну все, битошка под 8к нырнул всерьез и надолго. На горизонте пробитие 7к.

Впереди четыре выходных, всякое может случиться.
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:17

Хохо. Полтора месяца без крипты.. зашел глянуть, как здесь настроения. Вижу знакомые ники. Все зашортили вовремя?)) А я купил квартирку (не на крипте заработал) и погряз в ремонтных и прочих таких делах. Аккаунт на bitfinex жив, сейчас закину баксов 300 и поставлю ордерочки.. Ностальгия, блин. Думал, больше не стану этим заниматься. Как говорят торчки, героин умеет ждать.

ПС
Ох и цены на ремонты нынче! и материалы, и работа.
derbykiev
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

капитуляция затянулась чтото в виде протяженной коррекции
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:12

  barabass написав:капитуляция затянулась чтото в виде протяженной коррекции


А по-моему, криптосорвиголовы пытаются угадать временное дно и сорвать кусочек фиатных денег. Заметили, что поведение главного битки с недавних пор копирует поведение агрессивного Кеши? Взлёт рокеты на 300...500 и народ сливается и снова пытается угадать и заработать. Просто нет гигантской хорошей новости, которая бы весь негатив перекрыла. А без веры нет настоящего роста и нет радости для криптодуши :)
Vitaka
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  #<1 ... 1099110011011102
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