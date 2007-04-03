Хохо. Полтора месяца без крипты.. зашел глянуть, как здесь настроения. Вижу знакомые ники. Все зашортили вовремя?)) А я купил квартирку (не на крипте заработал) и погряз в ремонтных и прочих таких делах. Аккаунт на bitfinex жив, сейчас закину баксов 300 и поставлю ордерочки.. Ностальгия, блин. Думал, больше не стану этим заниматься. Как говорят торчки, героин умеет ждать.
ПС Ох и цены на ремонты нынче! и материалы, и работа.
barabass написав:капитуляция затянулась чтото в виде протяженной коррекции
А по-моему, криптосорвиголовы пытаются угадать временное дно и сорвать кусочек фиатных денег. Заметили, что поведение главного битки с недавних пор копирует поведение агрессивного Кеши? Взлёт рокеты на 300...500 и народ сливается и снова пытается угадать и заработать. Просто нет гигантской хорошей новости, которая бы весь негатив перекрыла. А без веры нет настоящего роста и нет радости для криптодуши